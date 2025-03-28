Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vekili Zeydan Karalar oldu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başkan vekili seçimini yapmak amacıyla Ankara’da bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının Divan Başkanlığını, Meclis 1. Başkan Vekili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar üstlendi. Muradiye Belediye Başkanı Hediye Sayıner ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhun Çakır da Divan’da Katip Üye olarak görev aldı.

"İMAMOĞLU'NUN HUKUKİ SÜRECİNİN ADİL YÜRÜTÜLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Divan Başkanı Karalar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada “Sayın İmamoğlu’nun hukuki sürecinin adil, şeffaf ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini temenni ediyor; kendisiyle ilgili nihai kararın demokratik, halk iradesine ve hukuk normlarına uygun biçimde alınmasını umut ettiğimizi vurgulamak istiyorum.” dedi.

Birlik Başkan Vekilliği için verilen önergeler ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Metin Genç aday gösterildi.

Karalar’ın adaylığı nedeniyle Divan Başkanlığı görevini TBB 2. Meclis Başkan Vekili ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yürüttü. Yapılan Başkanvekilliği seçimini, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar kazandı.

23 OY DİĞER PARTİLERDEN GELDİ

Karalar, 864 üyenin 463’ünün oyunu alarak TBB Başkanvekilliğine seçildi. TBB meclisinde CHP’nin 440 üyesi bulunuyor. 463 oyla seçilen Karalar’a 23 oy, diğer partilerden geldi. AKP’li Genç ise AKP’nin delege sayısı 264 olmasına karşın 179 oy alabildi.