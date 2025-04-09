Türkiye, Billie Jean King Cup'ta Fransa'yı 2-1 mağlup etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Türkiye, Billie Jean King Cup'ta Fransa'yı 2-1 mağlup etti

Billie Jean King Cup'ta Türkiye, Fransa'yı 2-1 mağlup etti. Zeynep Sönmez'in teklerdeki galibiyeti takımı galibiyete taşıdı. Yarın İsveç maçı var.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I mücadelelerinde Türkiye, ilk maçında Fransa'yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

İLK MAÇTA ŞANSLI BAŞLANGIÇ

A Milli Kadın Tenis Takımı'nın ilk maçında korta çıkan Ayla Aksu, dünya 141'incisi Clara Burel ile karşılaştı. Aksu, 4-1 gerideyken rakibinin sakatlık nedeniyle maçı bırakması sonucu galip geldi ve Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

ZEYNEP SÖNMEZ'DEN BÜYÜK GALİBİYET

İkinci maçta Zeynep Sönmez, dünya 67'ncisi Varvara Gracheva'yı 6-2, 6-1'lik setlerle mağlup ederek Türkiye'nin galibiyetini garantiledi.

ÇİFTLERDE MAĞLUBİYET

Çağla Büyükakçay ve İpek Öz'den oluşan çiftlerde Diane Parry/Alize Cornet ikilisine 6-4, 1-6, 10-7'lik setlerle mağlup olundu.

YARIN İSVEÇ MAÇI

Türkiye, yarın saat 12.00'de İsveç ile karşılaşacak.

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