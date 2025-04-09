Türkiye, Billie Jean King Cup'ta Fransa'yı 2-1 mağlup etti

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I mücadelelerinde Türkiye, ilk maçında Fransa'yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
İLK MAÇTA ŞANSLI BAŞLANGIÇ
A Milli Kadın Tenis Takımı'nın ilk maçında korta çıkan Ayla Aksu, dünya 141'incisi Clara Burel ile karşılaştı. Aksu, 4-1 gerideyken rakibinin sakatlık nedeniyle maçı bırakması sonucu galip geldi ve Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.
ZEYNEP SÖNMEZ'DEN BÜYÜK GALİBİYET
İkinci maçta Zeynep Sönmez, dünya 67'ncisi Varvara Gracheva'yı 6-2, 6-1'lik setlerle mağlup ederek Türkiye'nin galibiyetini garantiledi.
ÇİFTLERDE MAĞLUBİYET
Çağla Büyükakçay ve İpek Öz'den oluşan çiftlerde Diane Parry/Alize Cornet ikilisine 6-4, 1-6, 10-7'lik setlerle mağlup olundu.
YARIN İSVEÇ MAÇI
Türkiye, yarın saat 12.00'de İsveç ile karşılaşacak.