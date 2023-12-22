Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç Antalya’da gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç Antalya’da gözaltına alındı
Boks Federasyonunda flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Eyüp Gözgeç, gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı.

Türkiye Boks Federasyonu’ndaki skandalların bir türlü ardı arkası kesilmiyor. Özellikle Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç’in ismi bir türlü gündemden düşmüyor.
Hakkında arama kararı bulunduğu için, Antalya’da kaldığı bir otelde gözaltına alınan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç’in, “İmar Kirliliğine neden olma” ve “Taahhüdü İhlal” suçlarından aranması nedeniyle Antalya Polisi tarafından gözaltına alınıp, ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldığı açıklandı.
Antalya’dan ayrıldıktan sonra uçakla Ankara’ya gelen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç’in konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

İNEK SATTIRAN FEDERASYON
Türkiye Boks Federasyonu’ndaki en ilginç olaylardan birisi de geçtiğim günlerde yaşandı. Trabzon'da Türkiye Boks Federasyonu'nun bütçe ayırmadığı iddiasıyla babası Güngör Türk'ün sattığı ineğin parası ile masraflarını karşılayan Oğuzhan Türk (19), Bulgaristan'da katıldığı Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda, Avrupa 3'üncüsü oldu. Genç sporcunun dereceye girmesinden dolayı da Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, kendisine 5 bin TL gıda yardımında bulundu!

3 ASBAŞKAN İSTİFA ETTİ
Türkiye Boks Federasyonu’nda yaşanan bu olumsuzluklar nedeniyle As Başkanlar Yavuz Can, Pınar Koçinoğlu ve Recep Çınar görevlerinden istifa ettiler. Eyüp Gözgeç’in sosyal medyadan yaptığı,“21-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonasına KENDİ İMKANLARI ile katılan ve dereceye giren sporcularımıza Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL ve üçüncüye ise 5.000 TL gıda ve malzeme yardımı verilmesi kararı alınmıştır” açıklamasından son derece rahatsızlık duydukları, dolayısıyla da böyle bir karara vardıkları tahmin ediliyor.
Türkiye’deki Olimpik branşlar içerisinde gündemden hiç düşmeyen Türkiye Boks Federasyonu’nun geçtiğimiz ay içerisinde büyük bir teftiş geçirmesine rağmen, Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç’in bu teftiş konusundan çok rahatsız olduğu iddia edildi.

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