Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu oldu

Kaynak: DHA
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu oldu

Türkiye Boks Federasyonu’nda yapılan seçimde Başkanlık için 3 aday yarıştı. 294 delegenin oy kullandığı seçimde Suat Hekimoğlu Başkan seçildi.

Türkiye Boks Federasyonu 6'ıncı olağan ve 8'inci mali genel kurulunda üç aday olarak Eyüp Gözgeç, Selçuk Aydın ve Suat Hekimoğlu başkanlık için yarıştı.

299 delegeden 294’ünün katılım gösterdiği ve 7 oyun geçersiz olduğu seçimde Suat Hekimoğlu 119 oy alarak Türkiye Boks Federasyonu Başkanı oldu.

2021-2024 yılları Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda Eyüp Gözgeç 92, Selçuk Aydın ise 76 oyda kaldı.

Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına seçilen Suat Hekimoğlu’nun yönetiminde; Talat Mehmet Tanfer, Özgür Güzey, Mehmet Turhal, Yiğit Göğüş, Abdulvahap Aslan Küçükemre, Muharrem Lazoğlu, Mert Yiğit, İbrahim Anlı, Ercüment Arslan ve Gökhan Kazaz yer aldı.

Son Haberler
Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan’ın mezarı açıldı! Estetik operasyonda şüpheli ölüm
Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan’ın mezarı açıldı! Estetik operasyonda şüpheli ölüm
3 siyasi parti birleşiyor! Meclis'te grup kurma zirvesi
3 siyasi parti birleşiyor! Meclis'te grup kurma zirvesi
Yolda yürürken silahla vuruldu
Yolda yürürken silahla vuruldu
Manisa’da şüpheliden el yapımı tabanca çıktı
Manisa’da şüpheliden el yapımı tabanca çıktı
Hakimbey Apartmanı'nın ikinci bilirkişi raporu hazırlandı
Hakimbey Apartmanı'nın ikinci bilirkişi raporu hazırlandı