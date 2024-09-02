Türkiye BRICS’e katılmak için başvurdu. İddia Bloomberg’den geldi

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg’den dikkat çeken bir iddia geldi. Yayınlanan habere göre Türkiye, BRICS’e başvurmak için başvuru yaptı.

Bloomberg’in haberinde Türkiye'nin 'Batı'nın ötesinde ittifaklar kurmak için' böyle bir yol izlemek istediği yazıldı. Selcan Hacaoğlu ve Fırat Kozok imzasıyla bugün yayınlanan haberde, adını Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın baş harflerinden alan BRICS'in, topluluğun genişlemesini ekim ayında Rusya'da yapılacak zirvede ele alacağı belirtildi.

Türkiye'nin 'BRICS'e katılmak için resmi talepte bulunduğunu' ifade eden Bloomberg'e konuşan, konuya aşina isimler, Türkiye'nin 'küresel nüfuzunu artırmak ve geleneksel Batılı müttefiklerinin ötesinde yeni bağlar kurmak' istediğini anlattı. Konu hakkında yorum yapma yetkisi olmadığı için kimliğinin paylaşılmaması şartıyla değerlendirmelerde bulunan kişiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin görüşünün 'jeopolitik ağırlık merkezinin gelişmiş ülkelerden uzaklaştığı' yönünde olduğunu söyledi.

"ÇOK KUTUPLU DÜNYADA TÜM TARAFLARLA BAĞ KURMA HEDEFİ"

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Türkiye'nin yeni diplomatik hamlesinin kilit bir NATO ülkesi olarak yükümlülüklerini yerine getirirken bir yandan da 'çok kutuplu dünyada tüm taraflarla bağlar kurma hedeflerini yansıttığını' ifade etti. Kaynaklar, Türkiye'nin aylar önce BRICS'e katılmak için başvuru yaptığını, söz konusu başvurunun onlarca yıldır Avrupa Birliği'ne (AB) katılma konusunda ilerleme yaşanmamasının getirdiği hayal kırıklığı ve hüsran devam ederken yapıldığını belirtti. Analizde, bunun aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Türkiye'nin Rusya ile yakın bağlarını sürdürmesinin bazı NATO ülkeleriyle yarattığı anlaşmazlıkların da bir sonucu olduğu yorumuna yer verildi. Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı ise Bloomberg'in yorum talebini reddetti.

BRICS, bu yılın başında İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Etiyopya ve Mısır olmak üzere dört yeni ülkeyi bünyesine katmıştı. Suudi Arabistan da BRICS'e katılmak üzere bir davet almış olsa da ülke henüz topluluğa katılmış değil. Kaynaklar, BRICS'in genişlemesinin 22-24 Ekim'de Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak zirvesinde ele alınabileceğini anlattı. Buna göre, Malezya, Tayland ve Azerbaycan da topluluğa katılma isteğinde.

BRICS NEDİR?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından oluşturulan bu grup, dünya ekonomisinde giderek artan etkileri ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirme çabasıyla ortaya çıktı. Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi. Grubun amacı, ekonomik kalkınma, siyasi işbirliği ve uluslararası arenada ortak çıkarların savunulması olarak belirtiliyor.

Grup, Güney Afrika ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak’ta BRICS’e katıldı.

Grubun 10 üyeye çıkması, isminin de ne olacağı sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar, grubun yeni adının BRICS+ olacağını düşünüyor.