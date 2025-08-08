Türkiye bu skandalı konuşuyor! İlk sızma 2009 yılında başlamış… Sahte diplomadan sonra…

Sahte diploma skandalı Türkiye gündemini derinden sarsmıştı. Bu sefer ise organize veri hırsızlığı skandalı damga vuracak. Ünlü gazeteci Çiğdem Toker T24’te kaleme aldığı yazıda organize veri hırsızlığı şebekesinin 2009 ve 2015’te YSK sistemlerine sızdığı iddiasını aktardı.

2009 YILINDA YSK'YA SIZMIŞLAR İDDİASI

Toker, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ve MİT’in de müşteki olduğu iddianamede yer alan ifadelerden önemli bir ayrıntıyı haberleştirdi. İddianamedeki anlatımıyla “organize suç şebekesi” olan bu yapının unsurlarından şüpheli Muhammet Eşitmez (“Hackerdede” nickname’li) ifadesini paylaşan Toker, “Eşitmez, “Nexcity” isimli illegal sorgu sistemini (paneli) kiminle ve nasıl kurduklarını ayrıntılarıyla anlattığı ifadesinde şöyle diyor:

“İlk önce benim bildiğim devlete ait verilere sızma 2009 yılı ve 2015 yılı Yüksek Seçim Kurulu’ndan bilgisayarlara sızmayla muhtemel alındığını ancak bunun kim tarafından ve ne şekilde yapıldığını bilmiyorum”

Toker, bu davanın yargılaması sırasında, şüpheli Muhammet Eşitmez’in “devlete ait verilere ilk sızmanın 2009 ve 2015 yılında YSK’dan bilgisayarlara sızmayla muhtemel alındığı” iddiasının önemli olduğunun altını çizerken, “YSK’dan sızmanın seçim güvenliği açısından ne anlama geldiğini hepimiz tahmin edebiliyoruz değil mi?" dedi.