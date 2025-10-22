Sahte diploma çetesi skandalından sonra bir olay daha patlak verdi. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) sayfasına girilerek, üniversite tercihlerinin değiştirildiğini iddia etti. En az altı mağdur olduğunu belirten Saymaz, bugünkü köşe yazısında skandalın ayrıntılarına yer verdi. Saymaz, skandalı ilk fark eden mağdurun İzmirli C.Ş. ve ailesi olduğunu söyledi. C.Ş., ‘yaşlı bakım’ bölümüne yazdırıldı. Saymaz ise bu skandala karşın "ÖSYM, bu önlemleri yarından geci yok, almalı. Altı gencin davalarında müdahil olmalı ve eğer başka mağdurlar varsa bulup ortaya çıkarmalı. Gençlerin geleceklerini karartan el her kimse, bileğine kelepçe geçirilmeli” yorumunda bulundu.

SAYISAL DA 23 BİN DEYDİ, TIP BÖLÜMLERİNİ YAZDI

C.Ş, 21-22 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda sayısal alanında 23.007 sıralamaya gelerek hayalindeki tıp fakültesi bölümüne ulaşmıştı. 13 Ağustos’ta tercihin son günü babasıyla birlikte ÖSYM’nin sayfasına girerek tercih işlemlerini tamamladı. İlk 22 sıraya kamu üniversitelerinin tıp fakültelerini yapan C.Ş, son iki tercihi diş hekimliği fakültelerini yazdı.

Üniversite tercihlerinin yapılacağı son gün, 13 Ağustos gecesi, babasıyla birlikte ÖSYM’nin sayfasına girerek, listesine son şeklini verdi. İlk 22 sıraya kamu üniversitelerinin tıp fakültelerini işaretledi. Son iki tercihinde diş hekimliği fakültelerini yazdı.

GECE YARISI KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Ancak C.Ş, saat 00.07’de tercihlerine göz gezdirmek isterken korkunç manzara ile karşılaştı. Liste değiştirilmiş, özel üniversitelerin yaşlı bakım bölümleri işaretlenmişti. Aile olayın ardından emniyete giderek şikayette bulundu. Hatta aile konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne taşıdılar.

AİLE HEMEN DAVA AÇTI

Sabahında ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yaptılar. Aynı gün Ankara’ya giden aile ÖSYM’ye dilekçe verip kurum aleyhine Ankara 24. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

C.Ş.’nin sistemine girilen internet adresi (IP) adresi ise tespit edildi. Sisteme giren kişi İstanbul Ümraniye’de oturan M.H.C.’nin evine ait olduğu öğrenildi. M.H.C., ifadesinde C.Ş.’yi tanımadığını ve kızın tercihlerini değiştirmediğini belirtti. M.H.C.’ye ‘kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek’ suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

MAHKEME, ÖSYM’YE YAZI YAZDI, MAĞDUR 4'E ÇIKTI

Ankara 24. İdare Mahkemesi ise olayın dışında ‘başka şikayetler var mı’ diye ÖSYM’ye yazı yazdı. Ardından mağdur sayısının 4 olduğu ortaya çıktı. Giresun’da Y.S., Hatay’da M.B., İstanbul’da E.N. aynı sorundan şikayetçi oldukları belirlendi. C.Ş.’nin tercihleri saat 23.37’de, Y.S.’ninki 23.42’de değiştirilmişti. Ayrıca C.Ş., Y.S. ve M.B.’nin sistemine aynı IP üzerinden giriş yapıldığı öğrenildi. Sadece bağlantı numaraları (Port)’un farklı olduğu aktarıldı.

İKİSİNİN TERCİHİ AYNI BÖLÜM

Mağdurların ise ortak özellikleri bulunuyordu. Örneğin e-devlet uygulamalarına bir iki gün arayla Ukrayna ve Rusya üzerinden giriş yapılmaya sağlandığı belirtildi. İkisinin tercihi, özel üniversitelerde yaşlı bakım bölümü olarak değiştirilmesi ise dikkat çekti.

BAŞKA MAĞDURLAR DA ÇIKABİLİR

Baba C, ‘Şikayet var’ adlı sitede öğrenci şikayetlerine baktığında listesi silinen başka mağdurların olduğunu gördü. Araştırmalar ile bu mağdurların sayısının artabilir. Savcılığa gidip başvurmayanlar var.

BABA C: BİR ÇOCUĞUN ÖMRÜNÜ YİYORSUN SEN

Saymaz’a konuşan Baba C, üç mağdurun tercihlerinin özel üniversiteler yönünde değiştirilmesi aklını kurcaladığı organize bir el olduğunu düşündüğün belirtiyor. Baba C, “Aynı IP adresinden girildiğini ben tespit ettim. Bunlar emek hırsızı. Katilden daha beter! Ben size kin güdebilirim. Ama çocuğunuzun tercihlerini değiştiremem. Bir çocuğun ömrünü yiyorsun sen!” ifadelerini kullandı.

C.Ş., başarı puanı düşmemesi için Başkent Üniversitesi’ndeki yüzde 50 burslu yaşlı bakım bölümüne kayıt yaptırdı. Bu noktada aile 150 bin TL’lik kayıt ücretini ödemek zorunda kaldı. Ardından kaydı donduran aile için 75 bin TL kesinti yapılmış. BaBa C., “Kaydın silinmesi için ÖSYM’ye başvurduk, talebimiz reddedildi. Yalnızca kamu üniversitelerini yazmıştık. Çünkü tek maaşlıyız. Allahtan, yüzde 50 burslu işaretlemişler. Allah razı olsun! Neden böyle diyorum? Çünkü başkasına burssuz bölüm yazmışlar!” dedi.

“ÖSYM’NİN İKİ KUSURU VAR”

Son olarak Baba C, ÖSYM’nin iki kusuruna parmak basıyor. İlki bilgiler güncellendiğinde kullanıcıyı bilgilendirmemek, ikincisinin ise çifte doğrulama yapmamak olduğunun altını çiziyor. Baba C. “Benim şifrenizi bilsem de sisteme girememem lazım. Tapuya ve bankaya girebiliyor muyum? Hayır. ÖSYM diyor ki, ‘Sizlere şifre verdim, kriptolu ve güvenliklidir, kimse giremez, kıramaz.’ Al işte, ne oldu? Aynı IP’den girmişler. Çifte doğrulamayı neden yapmıyorsunuz?” dedi.