Türkiye bugün sandık başına gidiyor

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri bugün gerçekleştirilecek. Yaklaşık 208 bin sandıkta 61 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

Seçmenler, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

30 büyükşehirde seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "ilçe belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık" için oy verecek.

Diğer illerde ise "belediye başkanı", "il genel meclisi üyeliği", "belediye meclisi üyeliği" ve "muhtarlık" için oy kullanılacak.

Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık" için sandık başına gidilecek.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulaları "beyaz", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulaları "mavi", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusulalar "turuncu", belediye meclisi üyeliğine ilişkin pusulaları ise "sarı" renkte olacak.

Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

OY VERME SAATLERİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat öne çekti.

Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

OY VERME BİTİM SAATİNDEN ÖNCE SANDIKLAR AÇILAMAYACAK

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış dahi olsalar oy verme saatinin bitişinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Hamileler, hastalar ve engelliler sıra bekletilmeden oylarını kullanacak. Yaşlıların da sıra bekletilmeden oy kullanmalarına imkan verilecek. Ayrıca bu kişilere yardım eden seçmenlere de öncelik tanınacak. Cep telefonu, fotoğraf ve film makinesi gibi cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak olacak.

Oylarını kullanan seçmenler sandık başından ayrılacak.

SEÇİM HAZIRLIKLARI TAMAM

YSK, birleşik oy pusulalarının basımı, seçim torbalarının hazırlanması, seçim torbalarının teslimi ve sandık kurulu eğitimleri gibi seçim hazırlıklarını tamamladı.