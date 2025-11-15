Bizim Çocuklar, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Vincenzo Montella yönetimindeki milliler play-off biletini cebine koymayı hedefliyor.

Bursa’da saat 20.00’da başlayan Türkiye-Bulgaristan maçını İskoçya Federasyonu'ndan hakem Nicholas Walsh yönetiyor.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLK 11’LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem

Bulgaristan: Mitov, Georgiev, Dimitrov, Chernev, Petrov, Krastev, Gruev, Kraev, Dimitrov, Rusev, Despodov

TÜRKİYE 1-0 BULGARİSTAN (CANLI ANLATIM)

1' İlk düdük geldi ve karşılaşmaya Bulgaristan başladı.

BULGARİSTAN DURAN TOPTAN TEHDİT YARATTI

2' Bulgaristan'ın konerden gerçekleştirdiği duran top organizasyonunda Georgiev'in ön direkten şutu isabetsiz.

ABDÜLKERİM İLE GOLE YAKLAŞTIK

4' A Milli Takımız gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun kornerden ortasında Abdülkerim ceza sahası içerisinde topa kafayı vurdu. Top direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU NET POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ

12' Kenan Yıldız harika bir çalımla ceza sahası içerisine girip Kerem Aktürkoğlu'na çıkardı. Kerem yakın pozisyonda şutunda isabeti bulamadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİK

18' Ceza sahasına yakın yerden kazandığımız duran topta Hakan Çalhanoğlu'nun şutu barajdan döndü. Ancak hakem topun ele temas etmesi nedeniyle penaltı noktasını gösterdi. Bir kez daha topun başına geçen kaptan Hakan Çalhanoğlu kaleciyle topu ters köşelere gönderdi.

KEREM MITOV'U GEÇEMEDİ

21' Kerem Aktürkoğlu rakibinden çok iyi sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Mitov topu köşeden kornere çeldi.

ARDA GÜLER KALEYİ YOKLADI

33' Arda Güler'in ceza sahası dışından sert şutunda top Mitov'un kucağında kaldı.