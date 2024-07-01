Türkiye, Bulgaristan ve Romanya mayın imha gemileri İstanbul Boğazı'nda

Törenin ardından mayın gemileri boğaza açıldı.

Beykoz Umuryeri'nde düzenlenen törende, Karadeniz'de güvenlik ve mayın tedbirlerinin ele alındığı etkinlik saat 14.30'da başladı. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan milli marşlarının okunmasının ardından, Kuzey Deniz Sahil Komutanlığı Bandosu'nun senfonisiyle devam eden törende, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait harekat emrini imzaladı. Bu imzanın ardından, üç ülkenin mayın imha gemileri denize açıldı.

Gemiler, İstanbul'da birkaç gün sürecek harekat eğitiminin ardından, Karadeniz'deki mayınları tespit ve imha etmek için çalışmalarına başlayacak. MCM Black Sea, Karadeniz'de ortaya çıkan deniz mayınları tehdidine karşı deniz trafiğinin emniyetini sağlamak amacıyla kuruldu.

"Karadeniz'in emniyeti, uluslarımızın refahı ve barışı için son derece önemlidir"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu törende yaptığı konuşmada, “Bugün, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye deniz kuvvetleri arasında tarihi bir iş birliği olan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun faaliyete geçmesini kutlamak için bir araya geliyoruz. Ocak ayında imzalanan Mutabakat Muhtırasından bu yana MCM Black Sea'yi hayata geçirme çabalarımızın bugün gerçeğe dönüştüğünü görmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bugün burada bulunmamız, Karadeniz bölgesinin güvenlik ve istikrarının sağlanmasına yönelik ortak kararlılığımızın gücünü simgelemektedir. Son zamanlarda sürüklenen mayınların ortaya çıkması deniz emniyetimiz ve ekonomik istikrarımız için önemli bir tehdit oluşturdu. Bu zorluğun aciliyetinin bilincinde olarak üç ulusumuz, sularımızı korumaya yönelik kolektif kararlılığımızı somutlaştıran bu özel görev grubunu oluşturmak için bir araya geldi. Karadeniz sadece uluslararası ticaret için hayati bir koridor değil, aynı zamanda üstün stratejik öneme sahip bir bölgedir. Bu suların güvenliği ve emniyeti uluslarımızın ve ötesinin refahı ve barışı için son derece önemlidir. Kaynaklarımızı, uzmanlığımızı ve kararlılığımızı bir araya getirerek, sürüklenen mayınların ve diğer su altı tehlikelerinin oluşturduğu tehditleri bastırmaya yönelik keskin bir adım atıyoruz. Romanya ve Bulgaristan'daki ortaklarımıza en derin şükranlarımı sunmak isterim. Çabalarımız sayesinde, Karadeniz'in her zaman olduğu gibi bir Barış Denizi olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

"Daha önce düzenlediğimiz harekatlarla güvenliği sağladığımızı göstermiştik"

Denizcilik ve Kabotaj Günü'ne de değinen Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, “Daha önce Karadeniz'de 'Blackseafor' ve 'Black Sea Harmony' adı altında icra ettiğimiz harekatlarla Karadeniz'deki güvenliği sağladığımızı göstermiştik. Bugün de Karadeniz'de Mayın Karşı Tedbirler Görev Grubu'nu kurarak bir kez daha sahildar ülkelerle bir araya geldik. Bu görev grubunu oluşturmada katkı veren Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine çok teşekkür ederiz. Ayrıca bugün özel bir gün, bildiğiniz gibi 1 Temmuz. Denizcilik ve Kabotaj Bayramınızı da ayrıca kutluyorum" diye konuştu.

Törende konuşan MCM Black Sea Komutanı Tuğamiral Yusuf Akyüz ise “Karadeniz'deki ticari yolların güvenliği için 3 ülkenin deniz kuvvetleri tecrübelerini ve taktiklerini şeffaf olarak paylaşacak. Bu iş birliği, Karadeniz'in deniz ticaret yollarını daha güvenli hale getirecek" ifadelerini kullandı.