Meclis Başkanı Mustafa Şentop Covid-19’a yakalandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Covid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası işbirliğini değerlendirdik."
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