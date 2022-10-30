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Meclis bu hafta torba kanun teklifini görüşecek

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) boşalan bir üyelik için seçim yapılacak.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 12:56
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bu hafta torba kanun teklifini yasalaştırmak için mesaisini sürdürecek

Meclis bu hafta torba kanun teklifini görüşecek
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Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor.

Haftalık çalışmasına 1 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, 28. maddeden itibaren sürecek.

Teklifle "sicil affı" düzenleniyor. Bu kapsamda karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının geciken kısmını 1 Temmuz 2023'e kadar ödemesi veya yeniden yapılandırması halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.

Normal öğrenim süresi kadar öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, bu süre bittikten 2 yıl sonra başlayacak ve borç miktarı ödenen miktarla sınırlandırılacak.

Bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacaklar tasfiye edilecek.

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023'e kadar ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

Tıp ile diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencileri, 12 ayı geçmemek üzere net asgari ücret tutarında aylık ücret alacak.

Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.

Yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, şans oyunu, müşterek bahis ve benzeri oyunların internet veya diğer yollarla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayanlara 4 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 11 Mart 2020'den itibaren verilen ancak tebliğ yapılmamış idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilen cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

Genel Kurulda, RTÜK'te boşalan bir üyelik için seçim yapılacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis gündemine gelecek.

Komisyonların gündemi

Plan ve Bütçe Komisyonunda, pazartesi günü Tarım ve Orman, salı günü Gençlik ve Spor, çarşamba günü Aile ve Sosyal Hizmetler, perşembe günü Milli Eğitim, cuma günü ise Ticaret bakanlıkları ile bağlı kurum ve kuruluşların 2023 bütçeleri görüşülecek.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, perşembe günkü basına kapalı toplantısında gündemindeki konuları ele alacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü saat 11.45'te AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partililere hitap edecek.

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