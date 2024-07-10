Türkiye çeyrek finalde. İsrail'i devirdik

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye çeyrek finalde. İsrail'i devirdik

FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, İsrail'i 88-76 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye, Basketbol FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turunda İsrail’i 88-76 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki Jeep Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 25-25 eşitlikle tamamlandı.

Milliler, ilk yarıyı 41-34 önde tamamladı.

Maçın üçüncü çeyreğini 67-54 üstünlükle bitiren ay-yıldızlılar, parkeden 88-76’lık galibiyetle ayrıldı.

Berfin Sertoğlu 30 sayı, 2 ribaunt ve 4 asistle, Elif İstanbulluoğlu ise 21 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle performans sergiledi.

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