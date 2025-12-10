AKP iktidarı artık çocuklara açlık, sefalet ve ölümden başka bir şey vaat etmiyor. Ekonomik durumların bozulması çocukları eğitim hayatından kopartıp, denetimsiz ortamlarda çalışmaya zorluyor. Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) adı altında geliştirilen proje ile beraber çocuk işçiliği de resmiyet kazanmış vaziyette.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin raporu ise ağır bilançoyu gözler önüne seriyor. Son 13 yılda bilinen, hayatını kaybeden çocuk işçi sayısı 827 oldu.

İSİG Meclisi verileri acı tabloyu gözler önüne seriyor

11 AYDA 85 ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 13 yılın verilerine bakıldığında 2025 yılı, çocuk ölümlerinin en yoğun yaşandığı yıl oldu. 11 ayda 85 çocuk işçi hayatını kaybetti. Ekonomik krizin derinleşmesi çocuk işçiliğinin sayısını artırırken aynı zamanda takibini de zorlaştırıyor.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ DİLOVASI FACİASINDA HATIRLADIK

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında 3'ü çocuk 7 kişi feci şekilde can vermişti. Bu olay çocuk işçiliğini ve emek sömürüsü tartışmalarını gündeme getirmişti.

MESEM PROJESİNE PROTESTOLAR

Patronların ucuz iş gücü ihtiyacını karşılama sistemine dönüşen ve güvencesiz koşullarla çocuk ölümlerinin patlamasına sebep olan MESEM projesi bir çok yerde protesto edilmeye başlandı.

MESEM kapsamında yaşanan çocuk ölümlerini protesto eden 17 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi öğrenciden 16'sı tutuklanmıştı. Gençlerin tutukluluk hali devam ediyor.

CHP Gençlik Kolları da "Çocuklar ucuz iş gücü değildir" sloganı ile 81 ilde MESEM’deki çocuk işçi ölümlerini protesto etti. Ve TİP üyesi gençlerin tutuklanmalarına tepki gösterildi.

'MESEM UYGULAMASI DERHAL SON BULMALI'

Uzmanlar, çeşitli eğitim dernekleri ve Türk Tabipler Birliği(TTB) MESEM sisteminin çocukları eğitim hayatından koparttığını ve potansiyellerine erişimlerini engellediğini vurgularken, aynı zamanda ihmal ve istismar riskine açık hale getirdiğine vurgu yapıyor. Bu sistemin son bulması çağrısında bulunuyorlar.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu'nun yaptığı açıklama:

"Bu model, çocukların potansiyellerini geliştirmelerini engelliyor, onları tek yönlü bir meslek rutiniyle sınırlıyor. Eğitim ortamının yerini işyeriyle değiştiren bu sistem, çocukları ihmal ve istismar riskine açık hale getiriyor"