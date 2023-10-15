TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜÇÜKÇEKMECE23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İ L A N

Yayın Tarihi: 15 Ekim 2023 / 00:01

Esas No:2021/ 799

Karar No:2022/610

SanıkSERDAL ÖZ hakkındamahkememizce verilen 16/12/2022 tarih , 2021/799 Esas , 2022/610 Karar sayılı Gerekçeli Karar ile Basit Yaralamasuçundan TCk 'nun 86/2 , 86/3-c-e,ve 35maddeleriuyarınca 7 AY26 GÜNHAPİS cezası ilecezalandırılmasına ve Tehdit suçundan TCK 106/1-1 cümlemaddesi uyarınca6 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına kararverilmiş ise de :

Cemalettinve Fatma oğlu 07/10/1993 Büyükçekmece doğumlu,Tokat -Turhal , Kuytul mah./köyünüfusuna kayıtlı SANIKSERDAL ÖZ tüm aramalara rağmen bulunamadığından yokluğunda verilen Gerekçeli Karartebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun29. Maddesigereğince hüküm özetinin sanığınbilgisineen eminşekildeulaşabileceği bir gazetedeİLANEN TEBLİĞİNE ,

2- Hüküm özetinin gazeteilan tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün sonratebliğ edilmişsayılmasına ,

Tebliğedilmiş sayıldığıtarihten itibaren7 (Yedi) güniçinde CMK 251 ve 252. maddeleri uyarıncaBasit yargılama Usulü uygulanarakMahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçeyle veya bu Mahkemelere müracaat ile zabıt katibine yazdırılıp hakime onaylattırılacak bir tutanak ile ceza infaz kurumunda bulunan sanık yönünden yüzüne karşı verilen kararın CMK 263. Maddesi uyarınca tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya ilgili kurum aracılığıyla dilekçe verilmek suretiyle verilen karara karşımahkememiz nezdinde İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere, itiraz halindekararın kaldırılarak CMK 252/2. Maddesi uyarınca duruşma açılıp genel hükümlere göre yargılama yapılabileceği ancak bu durumda CMK 252/3. Maddesi uyarınca verilen karara itiraz eden sanık yönünden CMK 251/3. Maddesi uyarınca 1/4 oranında yapılan indirimin korunmayacağı, diğer ilgiler tarafından yapılan itirazda bu hakkın sanık lehine saklı tutulacağıİLANolunur.14/07/20223