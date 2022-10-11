TCMB Ağustos ayı cari işlemler dengesi verisini açıkladı
TCMB, cari işlemler hesabının Ağustos'ta 3,11 milyar dolar açık verdiğini duyurdu. Cari işlemler hesabı 12 aylık dönemde 40,89 milyar dolar, Ocak-Ağustos döneminde 39,72 milyar dolar açık verdi.
Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 10:11
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ağustos ayı cari işlemler dengesi verisini açıkladı
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