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TCMB Ağustos ayı cari işlemler dengesi verisini açıkladı

TCMB, cari işlemler hesabının Ağustos'ta 3,11 milyar dolar açık verdiğini duyurdu. Cari işlemler hesabı 12 aylık dönemde 40,89 milyar dolar, Ocak-Ağustos döneminde 39,72 milyar dolar açık verdi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 10:11
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ağustos ayı cari işlemler dengesi verisini açıkladı

TCMB Ağustos ayı cari işlemler dengesi verisini açıkladı
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