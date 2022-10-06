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Mustafa Sarıgül hangi ittifakta yer alacağını açıkladı. Canlı yayında duyurdu

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ittifak görüşmeleri yaptığını açıkladı. Sarıgül, “Türkiye iki ittifaka mahkum olmayacak kadar son derece büyük bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 17:30
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül hangi ittifakta yer alacağını açıkladı. Canlı yayında duyurdu

Mustafa Sarıgül hangi ittifakta yer alacağını açıkladı. Canlı yayında duyurdu
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Geçtiğimiz günlerde gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında yeni bir ittifak iddiasına bulunmuştu.

Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokratik Sol Parti ve Memleket Partisi'nin kurulacak oluşum için görüşmelere başladığı belirterek, ittifakın adının "Türkiye İttifakı", sembolünün de sıkışan 2 el olacağını öne sürmüştü.

TV5'te soruları yanıtlayan Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül şu ifadeleri kullandı:

Şu anda bizim temaslarımız diplomatik olarak devam ediyor. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Henüz genel başkanlar düzeyinde görüşmeler yapılmıyor. Ama bir şeyi ifade edeyim ki. "Türkiye iki ittifaka mahkum olmayacak kadar son derece büyük bir ülkedir. Demokraside çareler tükenmez. O çareler tükenmez."

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Mustafa
6.10.2022 17:35
Cem uzan ile birlikte 👏👍  
 
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