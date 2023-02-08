6 Şubatta meydana gelen ve 10 çevre ili etkileyen depremin ardından vatandaşlar fay hattı haritalarını araştırmaya başladı. Türkiye deprem haritası ve deprem riski taşıyan fay hattı bilgileri merak ediliyor. Peki, Türkiye deprem haritası nedir? Türkiye deprem haritasına nereden bakılır?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin birçok ilde hissedilmesiyle birlikte fay hattının nereden geçtiği merak ediliyor. Peki, Türkiye fay hattı haritasına nereden bakılır?

Türkiye Deprem Tehlike Haritası yenilenerek, 18 Mart 2018 tarihli RG'de yayınlanmış, 1 Ocak 2019 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Proje, Başkanlık tarafından yürütülmekte olan Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında desteklenmiştir. Ayrıca, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından da destek verilmiştir. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" de aynı tarihli RG'de yayınlanmış olup, eş zamanlı olarak yürürlüğe girmiştir.

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI NEDİR?

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

BİRİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER HANGİLERİ?

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İKİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER HANGİLERİ?

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER HANGİLERİ?

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ DEPREM RİSKLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

TÜRKİYE DEPREM HARİTASINA NEREDEN BAKILIR?

AFAD ve MTA tarafından oluşturulan ve sürekli güncellenen fay hattı haritasına E-Devlet üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. İkamet ettiği semtin deprem riskini sorgulamak isteyen vatandaşların, https://tdth.afad.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak ikamet ettikleri bölgenin koordinat ve adres bilgilerini girmeleri yeterli olacak.