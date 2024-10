Türkiye Deprem, Sel Ve Yangın Acil İmar Projesi (Tefwer) Kapsamında İtfaiye Araçları Alımı

Yayın Tarihi: 09 Ekim 2024 / 00:01

TÜRKİYE DEPREM, SEL VE YANGIN ACİL İMAR PROJESİ (TEFWER) KAPSAMINDA İTFAİYE ARAÇLARI ALIMI

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt Numarası: 2024/1329146

İşin Adı : Türkiye Deprem, Sel Ve Yangın Acil İmar Projesi (Tefwer) Kapsamında İtfaiye Araçları Alımı

İhale Türü – Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi: Yalıncak Mahallesi Rize Caddesi No:10G 61030

b) Telefon ve faks numarası: 04622246161 - 4623341867

c) Elektronik posta adresi: dhdb@trabzon.bel.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının

görülebileceği internet adresi: www.trabzon.bel.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 3 adet Çok Maksatlı İtfaiye Aracı ,1 adet 32 Metre Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracı, 1 adet 28 Metre Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracı ve 2 adet Kurtarma Aracı Alımı

b) Teslim [yeri / yerleri] : Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sahası

c) Teslim [tarihi / tarihleri]: Sözleşmenin imzalanmasını takiben 300 Takvim günü

3- İhalenin / Ön Yeterlik /

Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yalıncak Mahallesi Rize Caddesi No:10/G Yalıncak Ek Hizmet Binası Zemin Kat İhale Şube Müdürlüğü Odası Ortahisar/Trabzon/TÜRKİYE .Telefon: +90 462 455 5560 (Pbx), e.posta: koksalibrahimagaoglu@trabzon.bel.tr, alirizaaltuntas@trabzon.bel.tr Telefon: (Pbx) +90 462 455 62 56

b) Tarihi ve saati: 08.11.2024 - 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İhale için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları “Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri / 3.1 Yeterlilik Kriterleri” başlığı altında belirtilmektedir. Fiyat Teklifleri tek Lot olarak değerlendirilecek olup ihale dokümanında tarifli tüm koşulları sağlayan, en düşük fiyat teklifi veren ve yeterlilik şartlarını sağlayan teklif sahibi ile Sözleşme imzalanacaktır.



İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 5.000,00-TL (beşbinTürk Lirası) karşılığında (KDV dahil), söz konusu meblağı Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Vakıflar Bankası Trabzon Merkez Şubesi Şube Kodu: S 00046 IBAN No: TR04 0001 5001 5800 7260 6046 82 Hesap No: 00 7260 6046 82 hesabına, “TRABZON-G1” referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak, dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese başvurarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir. İhale Dokümanının satın alınması İhaleye teklif verilmesi için ön şarttır.