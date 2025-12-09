Türkiye, OECD’ye üye ülkeler arasında üniversite mezunlarının işsizlik oranının genel işsizliğin üstünde olduğu tek ülke olarak kayıtlara geçti. OECD’nin 2024 yılına ait istihdam istatistikleri, üniversite ile iş gücü piyasasındaki zayıf bağı bir kez daha ortaya koydu. Kurumun yayımladığı karşılaştırmalı grafiklere göre OECD ülkelerinde yükseköğrenim diploması iş bulma konusunda avantaj sağlarken, Türkiye’de üniversite mezunları işgücü piyasasında eğitimlerinin karşılığını bulamıyor.

DÜŞÜK PUANLI OKULLARA AŞIRI YÖNLENDİRME

Karar’dan Berfu Kargı’nın haberine göre, Toplum Çalışmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Vasıf İnanç Duygulu sorunun üniversite sayısında değil, yanlış planlamadan kaynaklandığını açıkladı. Üniversite ve akademisyen sayısının diğer ülkelere kıyasla fazla olmadığını kaydeden Duygulu, “Asıl sorun, öğrenci başına düşen akademisyen sayısının çok düşük olması. Problemin kaynağı olarak fakülte ve MYO planlamalarındaki hatalar ile açık öğretime ve düşük puanlı bölümlere aşırı yönlendirme” değerlendirmesi yaptı.

ÜNİVERSİTELİ İŞSİZLİKTE LİDERLİK KOLTUĞUNDAYIZ

Üniversitelerde görülen plansızlık diplomalı işsizlik sonucunu ortaya çıkardı. Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) yönettiği üniversiteler ihtiyaçtan fazla öğrenci kontenjanı açarak Türkiye’yi diplomalı işsizler kategorisinde dünya birincisi yaptı. Psikologlar, bu durumun iş bulamayan mezunlar üzerinde tükenmişlik hissi yarattığını belirterek ruh sağlığının alarm verdiğini söyledi.

OECD’nin 2024 yılına ilişkin istihdam verileri, Türkiye’deki yükseköğretim sistemine yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kurumun yayımladığı karşılaştırmalı işsizlik grafiğine göre Türkiye, üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranının genel işsizlik oranını aştığı tek ülke olarak öne çıktı. Diğer OECD ülkelerinde üniversite diploması iş bulma şansını artırırken, Türkiye’de bu eğilimin tersine döndüğü görüldü. OECD verilerine göre 15-74 yaş arasındaki bireyler arasında genel işsizlik oranı mavi kolonlarla, üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranı ise kırmızı noktalarla temsil edildi. Almanya, İtalya, Polonya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde kırmızı nokta her zaman mavi kolonun altında kalırken, Türkiye’de üniversite mezunları, toplum ortalamasından daha yüksek oranda işsiz. Gazeteci Ussal Şahbaz, sosyal medya hesabından paylaştığı yorumda grafiğe dikkat çekerek, bu durumun nedeninin üniversite mezunu arzının, ekonominin talep edebileceği sayının üzerine çıkması olduğunu savundu. Şahbaz, “Türkiye’de üniversite okursanız işsiz kalma olasılığınız artıyor. Demek ki, üniversite mezunlarına talebin üzerinde mezun veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Son 15 yılda üniversite mezunu sayısının iki katına çıktığını hatırlatan Şahbaz, yeni açılan çok sayıda üniversitenin ciddi bir araştırma altyapısından yoksun olduğunu ve yükseköğretim sisteminin kalabalıklaştığını belirtti. Türkiye’de yaklaşık 80 bin civarında profesör ve doçent olduğunu aktaran Şahbaz, bunun bazı kamu kadrolarına kıyasla oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

SUÇ ÜNİVERSİTE SAYISINDA DEĞİL

Ussal Şahbaz’ın açıklamalarına akademisyen Toplum Çalışmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Vasıf İnanç Duygulu’dan veri destekli bir yanıt geldi. Duygulu, üniversite ve akademisyen sayısının sanıldığı kadar yüksek olmadığını, sorunun öğrenci sayısındaki orantısızlıktan kaynaklandığını savundu. Bu verilere göre Türkiye’de ne üniversite sayısı ne de akademisyen sayısı diğer ülkelere göre fazlalık gösteriyor. Aksine, öğrenci başına düşen akademisyen sayısında Türkiye, OECD ülkeleri arasında en zayıf performansa sahip ülkelerden biri. Duygulu’ya göre sorunun temelinde, fakülte ve meslek yüksekokulları bazında planlamalar hatalı olması ve açık öğretim sistemine veya düşük başarı düzeyiyle öğrenci kabul eden bölümlere yapılan aşırı yönlendirme yatıyor. Bu bölümlerden mezun olanların işgücü piyasasında karşılık bulamaması, üniversite sisteminin tamamına yönelik olumsuz algının oluşmasına neden oluyor. Ayrıca Duygulu, akademik maaşlara da dikkat çekerek, “Bu ülkelerde en az maaş alan akademisyen bile Türkiye’dekinden en az iki kat fazla alıyor” dedi. Duygulu, “Açık öğretim mezunları veya 800-900 bin puanla tercih edilen fakülte mezunları işsiz kalıyor diye üniversite sayısının, akademisyen sayısının ve akademisyen maaşının fazla olduğunu iddia etmek doğru değil” değerlendirmesinde bulundu.

