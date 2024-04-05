Türkiye Diyanet Vakfı 85 ülkede 1 milyon 731 bin 884 Kuran-ı Kerim dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı 85 ülkede 1 milyon 731 bin 884 Kuran-ı Kerim dağıttı
Kaynak: AA
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 85 ülkede 1 milyon 731 bin 884 Kuran-ı Kerim dağıtıldığı duyuruldu.
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Türkiye Diyanet Vakfı 85 ülkede 1 milyon 731 bin 884 Kuran-ı Kerim dağıttı 1

41 dil ve lehçede basılan bu Kuran-ı Kerimler, Türkiye dahil 85 ülkede ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

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Türkiye Diyanet Vakfı 85 ülkede 1 milyon 731 bin 884 Kuran-ı Kerim dağıttı 2

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

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Türkiye Diyanet Vakfı 85 ülkede 1 milyon 731 bin 884 Kuran-ı Kerim dağıttı 3

Turan, Ramazan ayında 25 ülkede, 6 farklı dilde 89 bin kişiye Kuran-ı Kerim hediye ettiklerini belirtti.

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Türkiye Diyanet Vakfı 85 ülkede 1 milyon 731 bin 884 Kuran-ı Kerim dağıttı 4

Özellikle Afrika’daki çocukların, açlık ve yoksulluğun en yoğun olduğu yerlerde, tahta ve deri parçaları üzerinde Kuran-ı Kerim’i öğrenmeye ve hafız olmaya çalıştıklarını söyledi.

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Türkiye Diyanet Vakfı 85 ülkede 1 milyon 731 bin 884 Kuran-ı Kerim dağıttı 5

Bu çocuklara hediye edilen Kuran-ı Kerimlerin, hem hayatlarını kolaylaştırdığını hem de onları çok mutlu ettiğini ifade etti.

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Türkiye Diyanet Vakfı 85 ülkede 1 milyon 731 bin 884 Kuran-ı Kerim dağıttı 6

Turan, ayrıca Ankara, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Edirne, Kahramanmaraş, Konya, Bursa, Rize, Sivas ve Malatya’daki belirli camilerde, teravih namazının ardından Kuran-ı Kerim dağıtacaklarını duyurdu.

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Türkiye Diyanet Vakfı 85 ülkede 1 milyon 731 bin 884 Kuran-ı Kerim dağıttı 7

Deprem bölgesindeki yardımlarına yıl boyunca devam eden Vakıf, deprem gününden bu yana manevi destek amacıyla depremzedelere 100 binin üzerinde Kuran hediye etti.

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Türkiye Diyanet Vakfı 85 ülkede 1 milyon 731 bin 884 Kuran-ı Kerim dağıttı 8

Açıklamada, “KURAN” yazıp 4333’e SMS göndererek veya “bagis.tdv.org” sitesi üzerinden projeye destek olunabileceği belirtildi.

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Türkiye Diyanet Vakfı 85 ülkede 1 milyon 731 bin 884 Kuran-ı Kerim dağıttı 9
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Türkiye Diyanet Vakfı 85 ülkede 1 milyon 731 bin 884 Kuran-ı Kerim dağıttı 10
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Türkiye Diyanet Vakfı 85 ülkede 1 milyon 731 bin 884 Kuran-ı Kerim dağıttı 11
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