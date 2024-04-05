Türkiye Diyanet Vakfı 85 ülkede 1 milyon 731 bin 884 Kuran-ı Kerim dağıttı

41 dil ve lehçede basılan bu Kuran-ı Kerimler, Türkiye dahil 85 ülkede ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, konuyla ilgili açıklamalar yaptı.
Turan, Ramazan ayında 25 ülkede, 6 farklı dilde 89 bin kişiye Kuran-ı Kerim hediye ettiklerini belirtti.
Özellikle Afrika’daki çocukların, açlık ve yoksulluğun en yoğun olduğu yerlerde, tahta ve deri parçaları üzerinde Kuran-ı Kerim’i öğrenmeye ve hafız olmaya çalıştıklarını söyledi.
Bu çocuklara hediye edilen Kuran-ı Kerimlerin, hem hayatlarını kolaylaştırdığını hem de onları çok mutlu ettiğini ifade etti.
Turan, ayrıca Ankara, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Edirne, Kahramanmaraş, Konya, Bursa, Rize, Sivas ve Malatya’daki belirli camilerde, teravih namazının ardından Kuran-ı Kerim dağıtacaklarını duyurdu.
Deprem bölgesindeki yardımlarına yıl boyunca devam eden Vakıf, deprem gününden bu yana manevi destek amacıyla depremzedelere 100 binin üzerinde Kuran hediye etti.
Açıklamada, “KURAN” yazıp 4333’e SMS göndererek veya “bagis.tdv.org” sitesi üzerinden projeye destek olunabileceği belirtildi.