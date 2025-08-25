Türkiye Dosyası tuvalette unutuldu! Dünya bu skandalı konuşuyor

İsveç’in NATO’ya katılım süreci, yalnızca seçkin bir heyetin yer aldığı gizli görüşmelerle ilerlemişti. Türkiye ile yapılan bu kritik müzakerelerin detayları, yaklaşık bir yıl boyunca kamuoyundan saklı tutuldu. Yaşanan bu skandalla birlikte akıllara “Türkiye ile NATO pazarlıkları deşifre mi oldu?” sorusu geldi.

TEMİZLİKÇİ BULDU

İsveç’in önde gelen gazetelerinden Dagens Nyheter’in haberine göre, Kristersson’un Türkiye ziyaretinden dönen bir hükümet çalışanı, Arlanda Havalimanı’nda resmi bir dosyayı unuttu.

Dosya, bir temizlik görevlisi tarafından terminaldeki bir tuvalette bulundu. İçeriğinde diplomatik notlar ve konuşma metinleri olduğu öne sürülen belgeler, İsveç’te büyük bir tartışma yarattı.



YETKİLİLER DOĞRULADI

Başbakanlık Basın Servisi’nin yaşanan olayı doğruladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başbakanın Türkiye ziyaretinden sonra, bir çalışanımız Arlanda Havalimanı’nda bir dosya unuttu. Dosya, havaalanı personeli tarafından bulundu. İçeriğin güvenlik sınıflandırmasına tabi olmadığı değerlendirildi, bu nedenle olay Güvenlik Polisi’ne bildirilmedi ve herhangi bir zarar analizi yapılmadı."

HASAS İSTİHBARAT BELGELERİ DOSYADA DEĞİLDİ

Gazetenin kaynaklarına göre, dosyada dışişleri gizliliği kapsamına giren bazı bilgiler de yer alıyordu, fakat hassas istihbarat verileri yer almıyordu.

Olayın, çalışanın taksi yerine toplu taşıma kullanmaya zorlanması nedeniyle yaşandığı iddiaları da tartışmaları alevlendirdi.

GÖREVLİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ



Skandal başka bir olayı daha günyüzüne çıkardı. Kristersson’un Türkiye ziyaretinden kısa süre sonra ulusal güvenlik danışmanı olarak atanan Henrik Landerholm’un, görevinin ilk altı ayında üç ayrı güvenlik ihlali yaptığı da belirlendi.

Telefon, not defteri ve belgeleri unutan Landerholm, gizli belgeleri ihmal ettiği gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi.