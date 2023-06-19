Türkiye dünya üçüncüsü oldu

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in dünya genelindeki resmi akademileri arasında düzenlediği PSG Academy Dünya Kupası'nda Türkiye 15 Yaş Altı Kız Takımı, ilk kez katıldığı turnuvada dünya üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

Türkiye dünya üçüncüsü oldu

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada Türkiye 15 Yaş Altı Kız Takımı, oynadığı 6 maçta 4 galibiyet 2 yenilgi alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

A Grubu maçlarında PSG Academy Antiller ve ABD'yi 2-1'lik skorlarla geçen PSG Academy Türkiye, Fransa'ya ise 4-0 kaybetti.

Brezilya karşısında 2-0 mağlup olan ardından Katar'ı 4-0'la geçen Türkiye, Parc des Princes'te oynanan üçüncülük karşılaşmasında ABD'yi 2-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Paris Saint-Germain Academy Türkiye Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uğurlu, kadın futbolunun yakaladığı yükselişin değerli olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz gelecekte A Milli Takım forması giyecek genç sporcularımızı kariyer yolculuklarına hazırlamak. Geldiğimiz noktada planlarımızın başarılı şekilde işlediğini görüyoruz. Türkiye'nin pek çok şehrinde devam ettiğimiz faaliyetlerimizde kadın futbolunu desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. (AA)

Öne Çıkanlar
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Son Haberler
KGM işçilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı: 3 yaralı Güncel
KGM işçilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı: 3 yaralı
Mehmet Şimşek bütçe harcamaları konusunda çok şaşırmış. İşte şaşkınlığının sebebi Siyaset
Mehmet Şimşek bütçe harcamaları konusunda çok şaşırmış. İşte şaşkınlığının sebebi
Semih Saygıner şampiyon oldu Spor
Semih Saygıner şampiyon oldu
Giresunspor'da iki oyuncu ile sözleşme yenilendi Spor
Giresunspor'da iki oyuncu ile sözleşme yenilendi
Batman’da şüpheli çanta paniği Güncel
Batman’da şüpheli çanta paniği
CHP'den Ömer Çelik'e: CHP’yi tartışmak tek adam partisinin sözcüsüne düşmez Siyaset
CHP'den Ömer Çelik'e: CHP’yi tartışmak tek adam partisinin sözcüsüne düşmez
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a El Shaarawy'den kötü haber Spor
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a El Shaarawy'den kötü haber