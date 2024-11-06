Türkiye dünyadan ayrışıyor. Acı tablo görenleri kahretti

OECD tarafından gerçekleştirilen son enflasyon raporuna göre Türkiye en yüksek enflasyon oranına sahip OECD ülkesi olmayı sürdürüyor. Eylül 2024 itibarıyla Türkiye’de enflasyon yüzde 49,4 seviyesinde gerçekleşti ve diğer OECD ülkelerine kıyasla oldukça yüksek kaldı.

OECD genelinde ise yıllık enflasyon oranı bir önceki ay ölçülen yüzde 4,7 seviyesinden yüzde 4,4 seviyelerine düşerek son dönemde yavaşlama eğilimi gösterdi. Bu veriler, Türkiye’nin enflasyon sorununu daha da belirgin hale getiriyor.

OECD ORTALAMASININ NEREDEYSE 10 KATI

OECD verilerine göre 38 ülkenin 27’sinde enflasyon oranlarında düşüş görülürken yalnızca 6 ülkede yükseldi veya aynı seviyede kaldı. Türkiye’de enflasyon oranı diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça yüksek bir seviyede seyrederken OECD ortalamasının neredeyse 10 katı oranında gerçekleşmesi dikkat çekti.

ENERJİ VE GIDADAKİ FİYAT ARTIŞI TÜKETİCİYİ ZORLUYOR

Raporda belirtilen diğer bulgulara göre gıda ve enerji dışındaki enflasyon oranları (çekirdek enflasyon) istikrarını korurken enerji fiyatlarındaki düşüş OECD genelinde enflasyonun yavaşlamasında önemli rol oynadı. Fakat Türkiye’de enerji ve gıda gibi kalemlerde yaşanan yüksek fiyat artışları, tüketici üzerindeki enflasyon baskısının devam etmesine sebep oldu.

Türkiye’nin yüksek enflasyon oranı, Kovid-19 pandemisinin başlamasından beri OECD genelinde yaşanan fiyat artışlarından daha şiddetli oldu. OECD genelinde ortalama fiyat seviyeleri Aralık 2019 tarihine kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha yüksek bir seviyeye ulaşırken Türkiye’de bu oran çok daha yüksek bir orana tekabül ediyor.