Türkiye düşmanı senatör rüşvet ve yolsuzluktan suçlu bulundu

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla mahkemede yargılanan Senato Dış İlişkiler Komitesi eski Başkanı ve New Jersey Senatörü Bob Menendez, mahkeme jürisi tarafından suçlu bulundu.

New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde 9 hafta süren yargılama sonucunda karar çıktı.

Mahkeme jürisi, Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi.

Menendez suçlu bulunduğu maddelerden ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

İSTİFASI İSTENDİ

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, tüm suçlardan mahkum edilmesinin ardından Menendez’in istifasını istedi.

MENENDEZ VE EŞİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine ilk olarak 22 Eylül 2023'te sunulan 39 sayfalık iddianamede, Bob Menendez ve eşi Nadine (Arslanian) Menendez'e, siyasi çıkar karşılığında geniş bir rüşvet planına dahil olmakla ilgili suçlamalarda bulunmuştu.

Çiftin evlerinde yapılan aramada altın külçeleri ve gizli nakit paraları bulunmuştu.

Öte yandan Menendez'in özellikle Kongrede yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde etkili bir pozisyonda bulunan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde Mısır'a yapılan resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler, iddianamede öne çıkan detaylardan olmuştu.

Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevini bırakmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen baskılara rağmen Kongredeki koltuğundan istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Menendez hakkında daha sonra da Katar lehine siyasi pozisyonunu kullanarak çıkar sağlamak suçlamasıyla hazırlanan ilk iddianame genişletilmişti.

TÜRKİYE KARŞITI EYLEM VE AÇIKLAMALARIYLA BİLİNİYOR

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla tanınıyor. Menendez, ABD'den Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından duyduğu rahatsızlığı da her fırsatta dile getiriyordu.