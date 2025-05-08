Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir dengeler

Türkiye ekonomisi 2024 yılından itibaren keskin bir dezenflasyon programına yönelmiş durumda. Para politikasında sıkılaşma ve mali disiplinin yeniden tesisi, özellikle Mayıs 2023 seçimleri sonrası uygulamaya konulan ekonomi programıyla ön plana çıktı. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini kademeli bir şekilde yükselterek %8,5’ten %46’ya kadar çıkardı. Ancak bu sıkılaşma süreci, giderek daha güçlü şekilde hissedilen bir sorunu da beraberinde getirdi: Yüksek faiz ortamında reel sektörün finansmana erişiminde yaşanan ciddi daralma.

Şu anda piyasadaki gecelik faiz oranı %49 seviyesinde ve bu oran TCMB’nin belirlediği politika faizinin (%46) üzerinde seyrediyor. Bu durum, piyasada Merkez Bankası’nın daha fazla sıkılaşmaya gideceği yönünde bir beklenti oluştuğunu gösteriyor. Eğer bu fark haziran ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar kapanmazsa, TCMB’nin politika faizini %49 seviyesine yükseltmesi olası görünüyor.

Bu tablo iki temel senaryoyu gündeme getiriyor: Ya gecelik faizler aşağıya doğru gevşeyerek politika faizine yaklaşır ve piyasalarda bir normalleşme yaşanır, ya da TCMB yukarı yönlü adım atarak bu makası kapatır. Her iki durumda da ekonomik yansımalar özellikle reel sektör açısından oldukça kritik olacaktır.

Zira mevcut %46 seviyesindeki politika faizinin dahi yatırım ve kredi taleplerini büyük ölçüde baskıladığı bir ortamda, %49 veya üzeri bir faiz seviyesi kredi kanallarını daha da daraltacak, işletmelerin finansman maliyetlerini katlayacaktır. Bu durum üretim kapasitesini düşürebilir, yatırımları yavaşlatabilir ve özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalar için istihdam kaybına neden olabilir. Yüksek faizler enflasyonu baskılayabilir; ancak ekonomik büyüme ve sosyal refah açısından ağır bir fatura doğurabilir.

Enflasyonla mücadele elbette her ekonomide önceliklidir. Ancak bunun yalnızca para politikası araçlarıyla ve özellikle faiz silahıyla gerçekleştirilmesi, üretim ve yatırım ortamında kalıcı tahribatlara neden olabilir. Bu noktada haklı olarak şu soru gündeme geliyor: Eğer reel sektör darboğaza giriyorsa, fiyat istikrarı tek başına bir başarı mıdır?

Tarihsel olarak bakıldığında, başarılı dezenflasyon programları genellikle sadece sıkı para politikasıyla değil; aynı zamanda arz yönlü reformlarla, üretimi ve yatırımı teşvik eden yapısal düzenlemelerle desteklenmiştir. Aksi takdirde fiyatlar düşerken ekonomi küçülür, istihdam daralır ve gelir dağılımı daha da bozulur. Mevcut durumda yaşanan tam da budur: Krediye erişimin kısıtlı olduğu bir ortamda işletmelerin büyüme ve istihdam sağlama kapasiteleri zayıflamaktadır.

Bu nedenle, piyasada bir süredir dile getirilen öneri, faiz oranlarının önceki indirim noktasına, yani %42,5 seviyelerine hızlıca geri çekilmesi gerektiği yönündedir. Bu öneri, reel sektörün yeniden canlanmasını hedeflerken aynı zamanda ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor. Ancak burada zamanlama son derece kritik.

Çünkü Türkiye’de resmi enflasyon hâlâ %70’e yakın seyretmektedir ve beklentiler henüz kalıcı şekilde iyileşmemiştir. Bu koşullarda yapılacak bir faiz indirimi, kurda oynaklık, yabancı yatırımcı çıkışı, ve fiyatlama davranışlarının bozulması gibi ciddi riskler barındırır. Dolayısıyla faiz indirimi kısa vadede cazip görünse de, bu adım yalnızca güven ortamının tesis edilmesinden sonra atılmalıdır.

Bunun yerine, para politikası seçici kredi politikaları ve makroihtiyati tedbirlerle desteklenebilir. Örneğin, faizler yüksek tutulurken stratejik sektörlere, ihracatçılara ve teknolojik yatırımlara yönelik düşük maliyetli finansman imkanları oluşturulabilir. Aynı zamanda Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirerek ve kur istikrarını sağlayarak piyasaya güven verebilir. Bu tür bir yaklaşım, kademeli faiz indirimi için gerekli zemini oluşturur.

Sonuç olarak, Türkiye ekonomisinin karşı karşıya olduğu temel ikilem şudur: Enflasyonla mücadele ederken reel sektörü ne kadar zorlarsak bu denge sürdürülebilir kalır mı? Cevap, ancak politika setinin dengeli ve çok boyutlu olmasıyla bulunabilir. Aksi takdirde faiz silahıyla sağlanacak fiyat istikrarı, üretimin çökmesine ve istihdam kayıplarına neden olabilir.

Türkiye’nin ihtiyacı olan şey, yalnızca faiz artışları değil; aynı zamanda üretimi destekleyen, güveni artıran ve yapısal reformlarla desteklenmiş bütüncül bir ekonomi programıdır. Ancak bu yolla sürdürülebilir büyüme ile fiyat istikrarı aynı anda sağlanabilir.