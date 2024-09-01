Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2024 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00’da internet sitesinde duyuracak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüyeceğini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin ikinci çeyrek büyüme beklentileri yüzde 2,60 ile yüzde 3,50 arasında değişiyor. Ekonomistlerin 2024 yılı tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,24 seviyesinde bulunuyor.

Geçen yılın aynı çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 3,9, 2024’ün ilk çeyreğinde ise yüzde 5,7 büyüme kaydetmişti.

Ev sahipleri TÜİK’in enflasyon rakamlarına inanmıyor. Zamlar yüzde 80’i buldu

Türkler en çok hangi uygulamayı kullanıyor? TÜİK son verileri açıkladı