Türkiye ekonomisinin yitik sermayesi

Türkiye ekonomisinin son 23 yılına bakıldığında, ortaya çıkan tablo yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasal sonuçlar da doğuran büyük bir kırılmayı işaret ediyor. 2002’den 2025’e uzanan bu dönemde yaşanan gelişmeler; yanlış politikaların, popülist tercihlerin ve denetimsiz uygulamaların bir ülkenin potansiyelini nasıl tükettiğinin açık bir göstergesi haline geldi.

Türk lirasının değer kaybı, vatandaşın cebine doğrudan yansıyan en çarpıcı gelişmelerin başında geliyor. Kur, altın ve akaryakıt gibi temel göstergelerdeki artış, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal eşitsizlikleri de derinleştirdi:

Dolar kuru 2002 yılında 1,45 TL seviyesindeyken 2025’te 39,12 TL’ye dayandı.

Euro 1,5 TL’den 45,72 TL’ye ulaştı.

Benzin fiyatı litrede 1,48 TL’den 53 TL’ye yükseldi.

Çeyrek altın ise 30 TL seviyesinden 7.113 TL’ye çıkarak neredeyse ulaşılamaz hale geldi.

Bu veriler sadece fiyat artışlarını değil, aynı zamanda alım gücündeki erimeyi, orta sınıfın çöküşünü ve toplumsal refahın nasıl geriye gittiğini açık biçimde ortaya koyuyor. Bugün bir emekçinin maaşıyla geçmişte aldığı kadar benzin, altın ya da döviz alması mümkün değil. Enflasyon sadece fiyatları değil, insanların umutlarını da kemiriyor.

2002’den itibaren uygulamaya konulan büyüme modeli, kamuoyuna “istikrar” ve “gelişme” adı altında sunuldu. Ancak bu modelin temelinde üretim değil, tüketim ve borç vardı. Bugün gelinen noktada borç stoku çarpıcı seviyelere ulaşmış durumda:

Dış borç, 2002 yılında 130 milyar dolar düzeyindeyken, 2024 sonu itibarıyla 515 milyar doları aştı.

İç borç ise aynı dönemde 200 milyar TL’den 7,5 trilyon TL’ye fırladı.

Bu artış sadece nominal değil, faiz yüküyle birlikte kamu maliyesini adeta bir prangaya dönüştürdü. Her yıl artan faiz ödemeleri, eğitim, sağlık, sosyal yardımlar gibi hayati kalemlerin önüne geçti.

İpotek Altındaki Gelecek

Son yıllarda ekonomi yönetiminin başvurduğu uygulamalar, sadece bugünü değil, gelecek nesillerin kaynaklarını da ipotek altına aldı. Özellikle kur korumalı mevduat (KKM) ve döviz garantili projeler bu duruma en açık örnekler:

KKM uygulaması, yalnızca iki yılda 1,1 trilyon TL’lik kamu maliyeti doğurdu. Bu para, doğrudan bütçeden çıkarken, herhangi bir üretim ya da yatırımı teşvik etmedi.

Kamu-özel işbirliği projelerinde verilen döviz garantileri kapsamında, 2021 itibarıyla devletin üstlendiği yük 157 milyar doları buldu.

Bu tutarlar, halkın cebinden çıkan ama hiçbir zaman kamuya geri dönmeyen, müteahhitlere ve finans çevrelerine aktarılan devasa kaynaklar olarak kayda geçti.

Sadece borçlanmakla yetinilmeyen bu dönemde, Türkiye’nin elindeki birçok kıymetli varlık da ya özelleştirme adı altında satıldı ya da günü kurtarmak için tüketildi:

Bedelli askerlikten elde edilen gelirler

Özelleştirme kapsamında satılan kamu işletmeleri

Merkez Bankası rezervleri ve yedek akçesi

Deprem vergileri ve 2B arazilerinin satışından sağlanan gelirler

İşsizlik fonu kaynakları

Maden ruhsatı ve kamu taşınmazlarının gelirleri

Bu fonlar, uzun vadeli kalkınma için değil, kısa vadeli bütçe açıklarını kapatmak veya siyasi kazanımlar elde etmek için kullanıldı. Halbuki bu kaynaklar, yapısal reformlara, yerli üretime ve toplumsal yatırımlara

Bu 23 yıllık tablo, bir ülkenin kendi ayakları üzerinde durma kapasitesinin nasıl adım adım yok edildiğini gösteriyor. Türkiye, üretimden uzaklaşarak ithalata bağımlı hale geldi. Kamu maliyesi şeffaflıktan uzaklaştı, hesap verilebilirlik ilkesinden sapıldı. Emekçiler yoksullaşırken, gelir adaletsizliği daha da derinleşti. Dolaylı vergilerle geniş kesimler ezildi; zenginleşen dar bir kesim lehine kaynak transferi sürdü.

Bu enkazdan çıkış, günü kurtaran pansuman politikalarla değil, köklü bir yeniden yapılanmayla mümkün. Türkiye’nin acilen ihtiyaç duyduğu şeyler şunlardır:

Kurumsal güveni yeniden inşa edecek reformlar

Üretimi ve ihracatı önceleyen bir sanayi stratejisi

Adil, gelir odaklı bir vergi sistemi

Kamu harcamalarında radikal şeffaflık

23 yılın faturası ağır. Ancak bu gidişata karşı akılcı, sürdürülebilir ve toplumcu bir ekonomik yönelim benimsenmediği sürece, gelecek 23 yıl daha büyük kayıplarla geçebilir.