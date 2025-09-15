Türkiye elektrikli araçta hızla ilerliyor: Yerli araç Togg T10F satışa sunuldu! İşte T10F için belirlenen fiyat

Türkiye'nin otomotiv sektöründeki en iddialı projesi Togg'un sedan modeli T10F, farklı iklim ve yol koşullarında gerçekleştirilen kapsamlı test süreçlerini başarıyla tamamlayarak spot ışıklarını üzerine çekti. IAA Mobility 2025 fuarında dünya prömiyerini yapan araç, 15 Eylül 2025 itibarıyla Türkiye'de ön siparişe sunuldu ve fiyat duyurusu da yapıldı. Bu gelişmeyle Togg'un Avrupa pazarına girişinin hızlanması bekleniyor. Almanya'da 29 Eylül'de satışa sunulacak model, Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak Tesla ve Volvo gibi devleri geride bırakmayı başardı. Tahmini fiyat aralığı 1.6 milyon TL ile 1.95 milyon TL arasında değişirken, uzmanlar bu adımı "Türkiye'nin elektrikli araç sektöründeki dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

"SADECE BİR OTOMOBİL DEĞİL"

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "T10F, sadece bir otomobil değil; Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık simgesi" diyerek, aracın 52.4 kWh ve 88.5 kWh batarya seçenekleriyle 350-600 km menzil sunduğunu vurguladı. 180 kW hızlı şarj desteğiyle 20-80% dolumun 28 dakikada tamamlandığı model, Snapdragon işlemcili dijital kokpit ve ADAS sistemleriyle donatıldı. Test süreçleri, aracın dayanıklılığını ve performansını kanıtladı. Örneğin, camouflaged prototiplerle yapılan zorlu denemeler, T10F'in aerodinamik sürtünme katsayısının 0.24'e indiğini gösterdi, bu da menzili 623 km'ye kadar çıkardı.

YABANCI UZMANLARDAN TOGG T10F'E ÖVGÜ

Yabancı uzmanlar, Togg'un test başarılarını ve fiyat duyurusunu elektrikli araç endüstrisinin geleceği için umut verici buluyor.

Dünyaca ünlü araştırma şirketi BloombergNEF'in analisti Tom Kaminski, "2025'te küresel elektrikli taşıt satışlarının 22 milyona ulaşması beklenirken, Togg'un Avrupa girişi, Çin'in %66 pazar payına karşı dengeleri değiştirebilir; Türkiye'nin stratejik konumu, 200.000 adetlik satış hedefine ulaşmasını kolaylaştırır" görüşünü paylaştı.

Kaminski, Togg'un Euro NCAP zaferini "Tesla ve Volvo'yu geride bırakmak, Türk mühendisliğinin kanıtı" olarak nitelendirerek, batarya maliyetlerinin düşüşüyle (2025'te %8 azalma) rekabet gücünü artıracağını belirtti.

Alman otomotiv uzmanı Dr. Ferdinand Dudenhöffer (Center of Automotive Management), "Togg'un T10F'i, Almanya'daki 1.5 milyon Türk diasporası için ideal; fiyat duyurusuyla 30.000 adetlik iç pazar satışını Avrupa'ya taşıyabilir, ancak şarj altyapısı yatırımları şart" dedi.

ÖN SİPARİŞLER BAŞLADI!

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Togg T10F modelinin ön siparişleri bugün saat 10.00'da başladı. Bu hamle ile birlikte, aracın satış fiyatı da belli oldu.

İŞTE FİYATLAR

V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 860 bin TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 170 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 345 bin TL

Fiyat duyurusu, T10F'i erişilebilir kılacak; ÖTV düzenlemeleri ve faizsiz kredi kampanyalarıyla desteklenecek. Togg Başkanı Fuat Tosyalı, "IPO planlarımız var, ancak öncelikle Avrupa'da kök salacağız; 2030'a kadar 5 modelle 1 milyon üretim hedefliyoruz" dedi. Ancak uzmanlar uyarıyor: IEA raporuna göre, şarj altyapısı eksikliği elektrikli taşıt büyümesini %10 yavaşlatabilir; Türkiye'nin 2025'te 500 hızlı şarj istasyonu eklemesi gerekiyor.

Togg'un bu adımı, Türkiye'yi elektrikli taşıt üretiminde 12. Büyük ekonomi yaparken, yabancı yatırımları (Mercedes, Toyota) çekiyor. Kaminski, "Togg, BYD ve Tesla rekabetinde Avrupa avantajıyla öne çıkabilir" derken, Dudenhöffer "Sürdürülebilir batarya döngüsü, Togg'un uzun vadeli başarısını belirleyecek" vurgusu yapıyor. Sektör temsilcileri, fiyat duyurusunun elektrikli taşıt satışlarını %42 artıracağını öngörürken, bu gelişme Türkiye'nin yeşil mobilite devrimini hızlandırıyor.