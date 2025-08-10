Türkiye elektrikli araçta tarihi eşiği aştı: TOGG ile Tesla rekabeti öne çıktı

Türkiye otomotiv sektörü, 2025 yılının ilk yedi ayında elektrikli araç satışlarında benzersiz bir başarıya imza attı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 102 bin 160 tam elektrikli otomobil satışı gerçekleşirken, menzili uzatılmış elektrikli modellerle birlikte bu rakam 103 bin 310 adede ulaştı. Bu dönemde elektrikli ve hibrit araçların toplam pazar payı yüzde 44,9 seviyesini görerek, satılan her 10 otomobilden 4'ünün elektrikli motor teknolojisi taşıdığı kaydedildi.

HİBRİT MODELLERDE TARİHİ ARTIŞ

Elektrikli araçlardaki sıçramanın yanı sıra hibrit modellerde de dikkat çekici bir patlama yaşandı. Hibrit satışları 153 bin 363 adetle pazarın yüzde 26,8'ini ele geçirirken, şarj edilebilir hibrit (plug-in) modellerdeki artış oranı yüzde 1.499'u bularak 30 bin 13 adetlik satışa ulaştı. Geleneksel yakıt türlerinde ise keskin düşüşler gözlendi. Benzinli araç satışları yüzde 23,8 azalışla 266 bin 95 adette kalırken pazar payı yüzde 65,1'den yüzde 46,5'e geriledi. Dizel otomobillerdeki çöküş daha belirgin oldu; yüzde 21,7'lik düşüşle 45 bin 678 adet satış kaydedildi. Küresel üreticilerin dizel üretim stratejilerini değiştirmesi bu düşüşün ana nedeni olarak gösteriliyor.

TEMMUZ'DA TESLA-TOGG REKABETİ

Sadece temmuz ayında elektrikli araç pazarındaki hareketlilik dikkat çekiciydi. Tam elektrikli otomobil satışları 17 bin 225 adetle pazarın yüzde 20,5'ini, hibrit satışları ise 21 bin 656 adetle yüzde 25,7'sini oluşturdu. Tesla Model Y, 4 bin 706 satışla ayın en çok tercih edilen modeli olurken, yerli üretim Togg T10X 2 bin 720 satışla ikinci sırada yer aldı. Yılın ilk yedi ayına bakıldığında ise Togg 19 bin 821 satışla genel sıralamada liderliğini sürdürdü.

PAZARI DÖNÜŞTÜREN ÜÇ DİNAMİK

Bu tarihi dönüşümün arkasında üç temel etken öne çıkıyor. Öncelikle, temmuz sonunda açıklanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri elektrikli araçlarda asgari yüzde 25 indirim sağlarken, benzinli araçlarda yüzde 70-220 oranındaki vergi yükü tüketici tercihlerini belirgin şekilde etkiledi. İkincisi, Türkiye genelinde hızla yaygınlaşan şarj istasyonu ağı ve Tesla'nın Afyonkarahisar, Fethiye gibi stratejik noktalardaki Supercharger yatırımları tüketici güvenini artırdı. Üçüncü kritik faktör ise yerli üretimin etkisi oldu. Togg'un 19 bin 821 adetlik satış başarısının yanı sıra, Çinli dev BYD'nin 2026'da Türkiye'de üretime başlayacak olması rekabet ortamını daha da hareketlendirecek.

ENERJİ TÜKETİMİNE YANSIMALAR

Elektrikli araçların kitleselleşmesi, enerji tüketim dengelerinde de değişimi beraberinde getiriyor. Temmuz ayında elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artış gösterdi. Spot piyasada megavatsaat başına elektrik fiyatı 3 bin 400 TL'ye kadar çıkarak, şebeke altyapısı ve yenilenebilir enerji entegrasyonunun önemini bir kez daha ortaya koydu.

2026 VİZYONU: ÜRETİM HAMLELERİ VE PAZAR HEDEFLERİ

Sektör temsilcileri, 2026 yılına ilişkin önemli projeksiyonlar paylaşıyor. BYD'nin 2026 sonunda Türkiye fabrikasını faaliyete geçirmesi ve Togg'un Gebze tesislerinde kapasite artırımına gitmesiyle birlikte fiyatlarda düşüş bekleniyor. Elektrikli ve hibrit araçların 2025 sonunda yüzde 50 pazar payına ulaşması öngörülürken, menzil endişelerini gidermeye yönelik batarya teknolojileri ve şarj altyapısı yatırımları da hız kazanacak.

"BÜTÜNCÜL STRATEJİ ŞART"

ODMD Analiz Raporu'na göre, "Elektrikli dönüşüm yalnızca otomotiv sektörünü değil, enerji politikalarından kent planlamasına kadar disiplinler arası bir stratejiyi zorunlu kılıyor. Türkiye, üretim kapasitesi ve altyapı yatırımlarıyla Avrupa'nın önemli aktörlerinden biri olma potansiyelini taşıyor."

AVRUPA'NIN DİNAMİK PAZARI

Türkiye, 2025'in ilk yedi ayında elektrikli araç satışında 100 bin psikolojik eşiğini aşarak Avrupa'nın en hareketli pazarları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Yerli marka Togg'un performansı, vergi teşvikleri ve şarj altyapısındaki gelişmeler bu dönüşümün sürdürülebilirliğini desteklerken, küresel üreticilerin dizel odaklı stratejilerini terk etmesiyle birlikte 2026'da elektrikli araçların pazarın yarısından fazlasını ele geçirmesi bekleniyor.