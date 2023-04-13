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Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Hatay’da ikinci sıcak yemek organizasyonu yaptı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Yalova İl Başkanlığı koordinesinde Hatay’a ikinci sıcak yemek organizasyonu yapıldı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 17:55
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Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Hatay’da ikinci sıcak yemek organizasyonu yaptı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Hatay’da ikinci sıcak yemek organizasyonu yaptı
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Mart ayında Hatay Merkezde TEMAD Genel Merkezi tarafından organize edilen sıcak yemek kampanyasına destek vererek katkı sağlayan aynı zamanda  bölgeye giden TEMAD Yalova İl Başkanı Erdoğan YILDIZ ve Kamu ve STK Sorumlusu Mevlüt YILDIRIM bu defa Hatay Payas’ta Depremzedelere sıcak yemek organizasyonu yaptılar.

YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ

Temad Yalova İl Başkanı YILDIZ yaptığı açıklamada ’’ Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD)  Genel Merkezi  ve Tüm İl/İlçe Başkanlıklarında olduğu gibi Temad Yalova İl Yönetimi olarak Yaralarımızı Birlikte Saracağız diyerek çıktığımız birlik, beraberlik ve dayanışma yolunda deprem bölgesine eşya, yiyecek ve giyecek malzemesi yardımı yanında sıcak yemek organizasyonuyla Depremzede Kardeşlerimizin yanında olmaya bir nebzede olsa dertleriyle dertlenmeye,  yaralarını birlikte sarmaya gayret ettik. Mart ayı içinde TEMAD Genel Başkanımız Sayın Hamza DÜRGEN’in talimatıyla Genel Merkezimiz tarafından Hatay Merkezde organize edilen ve iki aya yakın süren günde 3000 kişiye sıcak yemek organizasyonuna TEMAD Yalova Üyelerinin katkılarıyla bizde iki günlük yemek organizasyonu ile katkı sağladık. Nisan ayı içinde Hatay Payas’ta TEMAD Yalova Üyeleri, Sağlık Astsubayları Dayanışma Platformu ve Aksakal Ailesinin katılarıyla günde 700 kişiye üç gün süren sıcak yemek organizasyonu yaptık. Çadırlar bölgesinde yavrularımıza hediyeler verdik. Her iki yemek organizasyonuna Temad Yalova İl Yönetimini temsilen Başkan olarak şahsımla birlikte Yönetimden Kamu ve STK Sorumlumuz Mevlüt YILDIRIM’la  Hatay’a giderek organizasyonun başında bulunduk. Bölgede Çadırlarda Yaşayan Kardeşlerimiz, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Kaymakam Kürşat Karaca ve Hatay Koordinatörü Valisi Muammer Erol ile görüşüp, yapılan çalışmaları anlatıp, katkı sağlayan Hayırseverlerin ve Yalovalı Hemşehrilerimizin  selamlarını ve desteklerini ilettik. Bu güzel ve değerli organizasyonda başta Temad Yalova İl Yönetimimiz olmak üzere, TEMAD Yalova Üyelerine, Sağlık Astsubayları Dayanışma Platformuna ve Aksal Ailesine, katkı sağlayan destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Allah herkesin hayrını kabul etsin kesesine bereket versin. Depremzede kardeşlerimize olan maddi ve manevi yardımlarımıza devam edeceğiz İnşallah.

Ayrıca sıcak yemek organizasyonu  süresince bizleri yalnız bırakmayan ve her konuda destek olan başta Sayın Valimiz Muammer Erol olmak üzere, Payas Kaymakamı Kürşat Karaca ve Kaymakamlık Personeline, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Belediye Destek Hizmetler Müdürü Rukiye  Bozkurt ve Belediye Personeline, Çadırkent Sorumlusu İsmail Sağaltıcı ve Çalışan Personeli Merve ve Ayşe Hanıma, Payas İkram Yemekçilik Sahibi M.Nuri Kaya ve Personeline, Gönlü ve Kalbi Güzel İnsanlar İsmet Aymuk ve Ali Kara'ya, Depremzede kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.’’ dedi.

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