ASAL Araştırma’nın “Türkiye Siyasi Gündem Eylül 2025” 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı son anket dikkat çekti.
Türkiye emekli maaşında yek vücut! Partiler üstü anket sonucu
Ekonomik kriz, artmayan maaşlar ve her gün art arda gelen zamlar vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. ASAL Araştırma’nın son 'emekli' anketi gündeme bomba gibi düştü. İşte partiler üstü anket sonucu...Süleyman Çay
Katılımcıların yüzde 78,9’u, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini desteklerken, yüzde 13,6 bu görüşe karşı çıktı. Yüzde 7,5’lik kesim ise fikir belirtmedi.
Yüzde 78,9’luk destek oranı, toplumun büyük kısmının emeklilerle dayanışma içinde olduğunu da ortaya çıkardı.
Anlistlere göre, sonuçlar yüksek enflasyon ve alım gücündeki düşüşün, özellikle emekliler üzerinde yarattığı baskıyı bir kez daha gösterdi.
Emekliler, “asgari ücretin altında maaşla geçinmenin artık mümkün olmadığını” dile getirirken, sık sık 'çözüm' çağrısı yapılan iktidarınn yapacağı düzenleme yakından takip ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi