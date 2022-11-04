Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alacak

Türkiye Emlak Katılım Bankası bünyesine işçi alınacak.
Kaç işçi alınacağını açıklanmadı.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, son başvuru tarihi ise 2 2 Aralık 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Minimum ön lisans mezunu olmak,
Tercihen 20-40 yaş arasında olmak,
MS Office programlarını kullanabilmek.
GEREKLİ BELGE
Engel durumunu gösterir belge,
Detaylı özgeçmiş.
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