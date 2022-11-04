Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alacak

Türkiye Emlak Katılım Bankası bünyesine işçi alınacak.

Kaç işçi alınacağını açıklanmadı.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, son başvuru tarihi ise 2 2 Aralık 2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Minimum ön lisans mezunu olmak,

Tercihen 20-40 yaş arasında olmak,

MS Office programlarını kullanabilmek.

GEREKLİ BELGE

Engel durumunu gösterir belge,

Detaylı özgeçmiş.