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Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alacak

Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 12:00
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Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alacak

Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alacak
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Türkiye Emlak Katılım Bankası bünyesine işçi alınacak.

Kaç işçi alınacağını açıklanmadı.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, son başvuru tarihi ise 2 2 Aralık 2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Minimum ön lisans mezunu olmak,

Tercihen 20-40 yaş arasında olmak,

MS Office programlarını kullanabilmek.

GEREKLİ BELGE

Engel durumunu gösterir belge,

Detaylı özgeçmiş.

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