Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, terör saldırısında yaşamını yitirenleri İstiklal Caddesi'nde andı

AA'da yer alan habere göre Maşalyan, Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısının gerçekleştiği alanı ziyaret etti.
Burada hayatını kaybedenlerin anısına kurulan platforma karanfil bırakan Maşalyan, saldırıda yaşamını yitirenleri andı.
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