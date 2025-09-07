Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni adım

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre Büyükelçi Serdar Kılıç liderliğindeki heyetin Ermenistan’a Alican sınır kapısından geçerek gitmesi öngörülüyor.

İlk kez yapılacak heyetler arası görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili münasebetlerinin normalleştirilmesi için bazı adımların atılması ve daha önce alınmış olanların uygulanması gündeme gelebilir.

Önceki yıllarda gerçekleştirilen beş farklı toplantıda kargo seferlerinin başlatılması, sınırların açılabilmesi için teknik ve altyapı hazırlıklarının yapılması kararlaştırılmıştı.

Diplomatik pasaport sahiplerinin vize işlemlerinin kolaylaştırılmasının yanı sıra, üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye-Ermenistan sınırından geçişlerinin başlaması konusunda anlaşmaya varmışlardı, fakat bu karar henüz uygulanamamıştı.

Ziyaretin, ABD-Ermenistan ve Azerbaycan arasında Zengezur geçidi ile ilgili protokol imzalanmasının ardından gerçekleşiyor olması da önem arz ediyor.