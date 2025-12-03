Türkiye'nin önümüzdeki altı ay içinde Ermenistan'la kara sınırını yeniden açmayı planladığı iddia edildi.

Britanya merkezli Bloomberg'de yayımlanan ve Selcan Hacaoğlu imzası taşıyan habere göre konuya yakın kaynaklar, Türkiye'nin önümüzdeki 6 ay içinde Ermenistan ile kara sınırını yeniden açmayı planladığını duyurdu.

Türkiye ile sınırın yeniden açılması, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a seçimlere giderken önemli bir ivme kazandırması bekleniyor. Ülkede 2026 yılında bir parlamento seçimi yapılacak. Kararla birlikte Avrupa’nın Soğuk Savaş döneminden kalma son kapalı kara sınırı da açılmış olacak.