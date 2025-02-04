Türkiye, estetik ve saç ekimi alanında dünya çapında öne çıkıyor

Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü’nün verilerine göre, sağlık turizminde 7. sırada yer alan Türkiye, modern altyapısı, nitelikli sağlık profesyonelleri ve rekabetçi fiyat avantajlarıyla küresel pazardaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Saç ekimi, estetik plastik cerrahi ve diş estetiği gibi alanlar öne çıkarken, sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar bu başarının sürdürülebilirliğini destekliyor.

Yalnızca mevcut talepleri karşılamakla kalmayıp yenilikçi hizmet modelleri ve Ar-Ge çalışmalarıyla da dikkat çektiklerini belirten estetik cerrahi tıp merkezi Estecenter, sektörün dinamikleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak sundukları hizmet kapsamına dair ayrıntılı bilgiler paylaştı.

“SAĞLIK TURİZMİNİN LİDERLERİNDEN BİRİ OLMAK GURUR VERİCİ”

Sağlık turizminin küresel ölçekteki büyüme eğiliminin yeni fırsatlar yarattığını belirten Estecenter Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çevik, şirketin sektördeki liderliğini ve geleceğe yönelik hedeflerini şu sözlerle vurguladı:

“Sağlık turizmi, Türkiye’nin küresel alandaki en güçlü alanlarından biri haline geldi. Sektörün öncü markalarından biri olarak, bu büyümeye katkıda bulunmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Yıllar içinde edindiğimiz deneyim, teknolojiyi etkin şekilde kullanma becerimiz ve hastalarımıza sunduğumuz güven, başarımızı pekiştiriyor. Kısa vadede dünya genelindeki tüm hastalarımıza daha iyi hizmet sunmayı ve uluslararası ağımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Orta vadede ise Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki liderliğini daha da güçlendirecek uluslararası işbirliklerine imza atmayı planlıyoruz. Her adımda yenilik yaratmaya ve hastalarımızın sağlıklı bir geleceğe adım atmalarını sağlamaya kararlıyız.”

“ODAK NOKTAMIZDA HASTA MEMNUNİYETİ VAR”

20 yılı aşkın deneyimleriyle sektördeki güçlü konumunu her geçen gün daha da pekiştirdiklerini belirten İbrahim Çevik, “Hasta memnuniyetini odağımıza alarak, genişleyen pazar payımız ve kişiselleştirilmiş hizmetlerimizle fark yaratıyoruz. Sadece kaliteli bir tedavi süreci sunmakla kalmıyor, aynı zamanda hastalarımızın güvenini kazanıyor ve her aşamada birinci sınıf hizmet sağlıyoruz” diyerek hizmet yelpazelerine dair de bilgiler paylaştı.

Buna göre, İstanbul merkezli estetik cerrahi tıp merkezi Estecenter, sağlık turizminin lider markalarından biri olmasının arkasında, modern teknikler ve son teknoloji ekipmanlar kullanarak yüksek hasta memnuniyetine ulaşması yer alıyor. DHI ve FUE gibi modern saç ekimi tekniklerinden estetik cerrahi uygulamalara kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunan Estecenter, her hastasına kişiselleştirilmiş ve uluslararası standartlarda hizmet vererek sektördeki güvenilirliğini ve tercih edilirliğini artırıyor. Ayrıca, Ar-Ge birimi saç analizleri ve laboratuvar çalışmalarıyla sektöre yenilikler kazandırıyor.

"ORTA VADEDE ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İMZA ATMAYI PLANLIYORUZ"

Kalitenin sürekliliğini sağlamak adına her zaman bir adım daha ileri gitmekte olduklarını belirten Estecenter Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çevik, sözlerine şu şekilde devam etti: “Saç ekimi sigortası ile hastalarımıza yalnızca güvence değil, aynı zamanda en üst düzeyde memnuniyet de vaat ediyoruz. Bunun yanı sıra, çevre duyarlılığına olan bağlılığımızı ‘Bir Saç Bir Fidan’ kampanyası ile göstermekteyiz. Bu doğrultuda, topluma ve çevreye katkıda bulunma misyonumuzu da destekliyoruz. Her yeni basamakta sektörümüze değer katarken, sağlık turizminin geleceğini şekillendirmeye devam ediyoruz.”