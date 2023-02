Türkiye et fiyatları AB ortalamasının 2 katına çıktı. İthalat yine gündemde

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen tarım ve hayvancılık konusunda araştırmalar yaparak kırmızı etteki gelişmeleri takip etti.

Başevirgen, “2022 Kasım itibariyle serbest piyasada kilosu 100 lira civarında olan büyükbaş karkas etin fiyatı, baş döndürücü bir hızla 23 Şubat itibariyle 170 liraya çıktı. Kuzu karkas ise 160 lira civarında. Et piyasası rekor zamlarla alt üst olmuşken, Et ve Süt Kurumu (ESK) karkas alım fiyatına zam yapmayarak 116 lirada sabit tuttu” ifadelerini kullandı.

Başevirgen, hesaplı olduğu dile getirilen mahalle kasabında kıymanın kilosunun 220, kuşbaşının fiyatının ise 250 lira olduğunu belirtirken Tarım Kredi’ye ait marketlerde bile fiyatların ancak yüzde 10 daha indirimli olduğuna işaret etti. Başevirgen, ESK’nin görev zararı pahasına kıymayı 89 lira, kuşbaşını 99 liraya sattığını aktardı. Kasap ve marketlerden et almaya gücü olmayan yurttaşların ESK’nin önünde uzun kuyruklar oluşturduklarını anımsatan Başevirgen, oradaki et satışlarının kişi başına 1 kilogram ile sınırlandırıldığını belirtti.

‘İÇ PİYASA DIŞARIDAN PAHALI’

Başevirgen, Türkiye’nin yaklaşık olarak yıllık 1.5 milyon ton sığır etine ihtiyaç duyduğunu, bu üretimin karşılanabilmesi için de 5.5 milyon civarında sığır kesimi yapılması gerektiğini söylerken “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine ve ilgili bakanın demeçlerine göre, hayvan miktarı ve et üretimi yönünden hiçbir sıkıntımız yoktu. O zaman ne değişti de et ve hayvan ithalatı bir anda gündeme getirildi?” diye sordu. Ayrıca Başevirgen, kasaplık hayvan ithalatının yetmediğini, şimdi de ESK tarafından balkan ülkelerinden ve Polonya’dan et ve karkas alımı ihaleleri açılacağı iddiaları dolaştığını da açıkladı.

OCAK 2022’DE 60 LİRA OLAN KARKAS ETİN FİYATI 4 EUROYDU

Et fiyatlarında yaşanan artışlardan sonra iç piyasanın dış piyasadan çok daha pahalı hale geldiğini dile getiren Başevirgen, “Ocak 2022’de 60 lira civarında olan karkas etin fiyatı (1 Euro=15 lira) 4 euro civarındaydı. Bugün itibariyle büyükbaş karkas fiyatı serbest piyasalarda 170 TL/Kg (1 Euro=18.8 lira) yani 9 Euro civarında.

AB ortalamasına bakıldığında, aynı kalitede karkas etin fiyatı 4.42 Euro. Bu rakamların bize anlattığı bazı acı gerçekler var. Kişi başına yıllık 12 kilogram olan kırmızı et tüketimimiz 5 kilograma kadar düşmüş olduğuna göre ya üretimde ciddi bir azalma ya da üretici maliyetlerimizde aşırı bir yükselme söz konusu” dedi.

Vatandaşların et yiyemediğini belirten Başevirgen, ithalatın ise çözüm olmadığını açıkladı.