12 Dev adam liderliği kıl payı kaçırdı

EuroBasket 2022 A Grubu son hafta maçında Türkiye ile İspanya, Tiflis'te karşı karşıya geldi. İspanya müsabakadan 72-69 galip ayrılarak gruptan lider çıktı.

Cedi Osman 20 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu. Furkan Korkmaz 16 sayı atarken, son bölümde beş faulle oyun dışı kalan Alperen Şengün ise 14 sayı 12 ribaund ile oynadı.

Bu sonucun ardından, Karadağ ve Belçika’ya karşı ikili averaj üstünlükleri olan 12 Dev Adam 8 puanla grubunu ikinci sırada bitirdi.

Ay-yıldızlı ekibimiz son 16 turunda B Grubu’nu üçüncü sırada bitiren takımla eşleşecek. Bu takım, bugün oynanacak maçların ardından netleşecek.

Türkiye son 16 turundaki maçını 10 Eylül Cumartesi günü Berlin'de oynayacak.