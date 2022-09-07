7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • 12 Dev adam liderliği kıl payı kaçırdı

12 Dev adam liderliği kıl payı kaçırdı

A Grubu'ndaki son maçında İspanya'ya yenilen Millilerimiz, EuroBasket son 16 turundaki rakibi B Grubu'nu üçüncü sırada bitiren takım olacak.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 16:22
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 16:30
Takip Et

Türkiye EuroBasket A Grubu son maçında İspanya'ya mağlup olarak grubu ikinci sırada tamamladı

12 Dev adam liderliği kıl payı kaçırdı
+
Aa
-

EuroBasket 2022 A Grubu son hafta maçında Türkiye ile İspanya, Tiflis'te karşı karşıya geldi. İspanya müsabakadan 72-69 galip ayrılarak gruptan lider çıktı.

Cedi Osman 20 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu. Furkan Korkmaz 16 sayı atarken, son bölümde beş faulle oyun dışı kalan Alperen Şengün ise 14 sayı 12 ribaund ile oynadı.

Bu sonucun ardından, Karadağ ve Belçika’ya karşı ikili averaj üstünlükleri olan 12 Dev Adam 8 puanla grubunu ikinci sırada bitirdi.

Ay-yıldızlı ekibimiz son 16 turunda B Grubu’nu üçüncü sırada bitiren takımla eşleşecek. Bu takım, bugün oynanacak maçların ardından netleşecek.

Türkiye son 16 turundaki maçını 10 Eylül Cumartesi günü Berlin'de oynayacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Osman
7.09.2022 16:52
Aynı hikayeler.Istikrar yokki.Her dalda böyle.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
1
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
2
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿Emekli banka müdürü ekonomi için tarih verdi. Ekonomik krizden kimin çıkartacağını açıkladı
3
﻿Emekli banka müdürü ekonomi için tarih verdi. Ekonomik krizden kimin çıkartacağını açıkladı
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nın maç tarihleri açıklandı
4
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nın maç tarihleri açıklandı
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
5
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
6
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
7
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
﻿Fenerbahçe'den Karagümrük'e transfer
﻿Fenerbahçe'den Karagümrük'e transfer
﻿Fenerbahçe'den Karagümrük'e transfer
﻿Eskişehir’de kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
﻿Eskişehir’de kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
﻿Eskişehir’de kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
﻿İkonik filmden 47 yıl sonra yeni rekor
﻿İkonik filmden 47 yıl sonra yeni rekor
﻿İkonik filmden 47 yıl sonra yeni rekor
﻿Fenerbahçe'den transfer sürprizi: Beşiktaş'a çalım!
﻿Fenerbahçe'den transfer sürprizi: Beşiktaş'a çalım!
﻿Fenerbahçe'den transfer sürprizi: Beşiktaş'a çalım!
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.