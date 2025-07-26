Türkiye EYOF 2025'i 4'üncü sırada tamamladı

Üsküp’te düzenlenen 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde (EYOF) Türkiye, 10 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak toplam 26 madalya ile 4. sırada yer aldı. Bu başarı, Bakü 2019’un ardından tarihin en iyi EYOF performansı oldu.

ALTIN MADALYA KAZANANLAR

18 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı

16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı

Elif Berfin Altun – Atıcılık Kızlar 10m Havalı Tüfek

Ezginur Türkmen – Atıcılık Kızlar 10m Havalı Tabanca

Altuğ Gesge – Taekwondo Erkekler 48kg

Nusret Efe Çakır – Taekwondo Erkekler 63kg

Buğra Coşgungönül – Taekwondo Erkekler 73kg

Arel Gültekin – Yüzme Erkekler 100m Kelebek

Arel Gültekin – Yüzme Erkekler 200m Kelebek

Sarp Barkın Hasay, Serhat Kasal, Arel Gültekin, Eymen Batu İbolar – Yüzme 4x100m Erkek Bayrak Takımı

GÜMÜŞ MADALYA KAZANANLAR

Yağız Celal Delice, Toprak Ege Özdemir, Velat Bulut, Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil – Atletizm Erkek İsveç Bayrak Takımı

Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil – Atletizm Erkekler 400m Engel

Yağmur Yılmaztürk – Judo Kızlar 40kg

Rümeysa Hatice Kılıçkaya – Judo Kızlar 63kg

Zeynep Duru Kokoç – Taekwondo Kızlar 49kg

Sıla Irmak Uzunçavdar – Taekwondo Kızlar 55kg

Ela İşcan – Yüzme Kızlar 200m Kurbağalama

BRONZ MADALYA KAZANANLAR

Elif Berfin Altun – Atıcılık Kızlar 10m Havalı Tüfek Solo

Muhammed Enes Yalçın – Atletizm Erkekler 800m

Yaşam Sağra Akan – Artistik Cimnastik Kızlar Yer Aleti

Elif Rana Yemişen – Badminton Tek Kızlar

Damla Nur Yılmaz – Taekwondo Kızlar 44kg

Elif Naz Köseoğlu – Taekwondo Kızlar +63kg

Görkem Öçal – Masa Tenisi Tek Erkekler

Seher Kaya – Yüzme Kızlar 100m Kelebek

Su Yüksel – Yüzme Kızlar 100m Kurbağalama