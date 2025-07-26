Türkiye EYOF 2025'i 4'üncü sırada tamamladı

Üsküp’te düzenlenen 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde (EYOF) Türkiye, 10 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak toplam 26 madalya ile 4. sırada yer aldı. Bu başarı, Bakü 2019’un ardından tarihin en iyi EYOF performansı oldu.
ALTIN MADALYA KAZANANLAR
18 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı
16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı
Elif Berfin Altun – Atıcılık Kızlar 10m Havalı Tüfek
Ezginur Türkmen – Atıcılık Kızlar 10m Havalı Tabanca
Altuğ Gesge – Taekwondo Erkekler 48kg
Nusret Efe Çakır – Taekwondo Erkekler 63kg
Buğra Coşgungönül – Taekwondo Erkekler 73kg
Arel Gültekin – Yüzme Erkekler 100m Kelebek
Arel Gültekin – Yüzme Erkekler 200m Kelebek
Sarp Barkın Hasay, Serhat Kasal, Arel Gültekin, Eymen Batu İbolar – Yüzme 4x100m Erkek Bayrak Takımı
GÜMÜŞ MADALYA KAZANANLAR
Yağız Celal Delice, Toprak Ege Özdemir, Velat Bulut, Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil – Atletizm Erkek İsveç Bayrak Takımı
Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil – Atletizm Erkekler 400m Engel
Yağmur Yılmaztürk – Judo Kızlar 40kg
Rümeysa Hatice Kılıçkaya – Judo Kızlar 63kg
Zeynep Duru Kokoç – Taekwondo Kızlar 49kg
Sıla Irmak Uzunçavdar – Taekwondo Kızlar 55kg
Ela İşcan – Yüzme Kızlar 200m Kurbağalama
BRONZ MADALYA KAZANANLAR
Elif Berfin Altun – Atıcılık Kızlar 10m Havalı Tüfek Solo
Muhammed Enes Yalçın – Atletizm Erkekler 800m
Yaşam Sağra Akan – Artistik Cimnastik Kızlar Yer Aleti
Elif Rana Yemişen – Badminton Tek Kızlar
Damla Nur Yılmaz – Taekwondo Kızlar 44kg
Elif Naz Köseoğlu – Taekwondo Kızlar +63kg
Görkem Öçal – Masa Tenisi Tek Erkekler
Seher Kaya – Yüzme Kızlar 100m Kelebek
Su Yüksel – Yüzme Kızlar 100m Kurbağalama