Türkiye Finans’ta üst düzey atama: Yeni başkan kim oldu?

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Katılım Bankası'nın yönetim kurulunda üst düzey atamalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Fawaz Abdullah M Althumairi, Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Türkiye Finans'ın yeni Yönetim Kurulu üyeleri SNB Grubu'nun iştiraki olan ITQAN Quality and Business Solutions'da Üst Yönetici (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Saad Ali Alabdali ile SNB'nin Perakende Kredi Riskinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Issa Saleh Alhurimmees oldu.

Fawaz Abdullah M Althumairi (Üstte)

FAWAZ ABDULLAH M ALTHUMAİRİ

Fawaz Abdullah M Althumairi, 2008'de Kral Fahd Petrol ve Maden Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nden mezun oldu.

Althumairi, 2013'te Londra İşletme Okulu'nda İleri Beşeri İlişkiler Becerileri Programı, 2015'te ABD Wharton İşletme Okulu'nda Rekabet Avantajına Yönelik Stratejik Düşünme ve Yönetim, 2019'da ABD Columbia İşletme Okulu'nda Yüksek Etkili Liderlik ve 2023'te ABD Wharton İşletme Okulu'nda İşletmenin Karlı Büyümeye Yönelik Ölçeklendirilmesi eğitimlerini aldı.

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Samba Financial Group'ta Kıdemli Trader olarak 2008-2011 yılları arasında iş hayatına başlayan Althumairi, 2011'de National Commercial Bank'a geçti.

Althumairi, 2013'e kadar Hazine Kur ve Trading Müdürü, 2013-2020 arasında Hazine Trading Genel Müdür Yardımcısı, 2020-2021 yıllarında ise Hazine Temel Stratejiler Genel Müdür Yardımcısı olarak aynı kurumda çeşitli görevler üstlendi.

SNB'ye 2021'de geçiş yapan Althumairi, bir yıl boyunca Küresel İşlem Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda çalıştı.

Althumairi, 2022'den bu yana SNB'de Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı, Hazine Grup Başkanı, Üst Yönetim Komitesi Üyesi, Aktif-Pasif Komitesi Üyesi görevlerine devam ederken, SNB'deki görevlerine ek olarak Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı görevini de üstlendi.

Saad Ali Alabdali (Soldaki) ve Issa Saleh Alhurimmees (Sağdaki)

SAAD ALİ ALABDALİ

Türkiye Finans'ın yeni Yönetim Kurulu Üyesi Saad Ali Alabdali, Bahreyn Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünden lisans derecesine sahip olurken, ayrıca Harvard Business School, Wharton Business School ve Stanford Graduate School of Business'ta yöneticilere yönelik eğitim programlarını tamamladı.

Kariyerine 1991'de Al Rajhi Bank'ta başlayan Saad Ali Alabdali, Tüketici Finansmanı Satış Temsilcisi olarak başladığı görevinde, Şube Müdürü ve Bölge Müdürü pozisyonlarına kadar yükseldi.

The National Commercial Bank (NCB) İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şube Bankacılığı Grup Başkanı sorumluluğunu 2012'de üstlenen Alabdali, aynı zamanda Satın Alma Komitesi Üyesi olarak da görev yaptı.

Alabdali, 2021'de SNB'nin kurulmasına yol açan birleşme sürecinde Grup İdare Başkanı oldu, ardından Perakende Ürünler Başkanı ve Perakende Kredi Riskinden Sorumlu Başkan görevi ile bu süreçte Kredi Riski ve Tahsis Komitesi Üyeliği sorumluluğunu da üstlendi.

Alabdali, 2023'ten bu yana SNB Grubu'nun iştiraki olan ITQAN Quality and Business Solutions'da CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

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ISSA SALEH ALHURİMMEES

Türkiye Finans Yönetim Kurulu Üyesi görevine başlayan Issa Saleh Alhurimmees de Arab Open Üniversitesi'nde İşletme ve İktisat lisans eğitimini tamamladı.

Uluslararası Finans alanındaki yüksek lisans eğitimini Alyamamah Üniversitesi'nde onur derecesiyle tamamlayan Alhurimmees, INSEAD, London Business School, Darden School of Business gibi dünyanın önde gelen işletme okullarında çeşitli yöneticilik eğitim programlarına katıldı.

Profesyonel kariyerine 1996'da Zahid Tractor & Heavy Machinery Co. bünyesinde Kurumsal Krediler Risk Yetkilisi olarak başlayan Alhurimmees, daha sonra Arab National Bank'a geçerek burada Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak görev yaptı.

Alhurimmees, 2007'de Al Rajhi Bank bünyesine katılırken, sırasıyla Sofistike Kurumlar Takım Lideri, Kurumsal Bölge Müdürü (Merkez Bölge, Kurumsal Bankacılık Grubu), Büyük Ölçekli Kurumsal Bankacılık Grubu Ülke Sorumlusu, Kredi ve Risk Grubu-Perakende Kredi Riskinden Sorumlu Başkan, Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler Ülke Sorumlusu-Strateji Uygulama Başkanı gibi çeşitli önemli görevlerde bulundu.

Alhurimmees, 2023'ten bu yana SNB'de Perakende Kredi Riskinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.

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