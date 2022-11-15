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"Hedefimiz 2024" TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Avrupa'nın en genç takımıyız. Arda Güler henüz 17 yaşında, çok özel bir yetenek. Hedef 2024 Avrupa Şampiyonası'nda olmak.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 15:04
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı: Hedefimiz 2024

''Hedefimiz 2024'' TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, özel açıklamalarda bulundu. 

TRT Spor'a konuşan Büyükekşi, "Almanya'da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etmek için hazırlık maçları çok önemli. Grupta ilk 2'ye kalanlar Almanya'da oynayacaklar. Bir taraftan güzel, kaliteli futbol ve bir taraftan da iyi sonuçla milletimizi sevindirmek, son maçtaki hatamızı da affettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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ihsan turçin
15.11.2022 15:38
Sayın başkan Hamit Altıntop mu tff başkanı sizmi bizi dünyaya rezil eden sonrada futbolcuları suçlayan stefan kuntz ve hamit altıntopla devam etmeniz çok manidar üzerinizde siyasi baskımı var?  
 
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