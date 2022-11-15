''Hedefimiz 2024'' TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, özel açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Büyükekşi, "Almanya'da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etmek için hazırlık maçları çok önemli. Grupta ilk 2'ye kalanlar Almanya'da oynayacaklar. Bir taraftan güzel, kaliteli futbol ve bir taraftan da iyi sonuçla milletimizi sevindirmek, son maçtaki hatamızı da affettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.