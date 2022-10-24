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TFF ilan verdi. Klasman için temsilci alacak

Türkiye Futbol Federasyonu temsilci almak için harekete geçti.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 16:50
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Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu, Temsilciler Kurulu Talimatı uyarınca Temsilci Aday Kursu açıyor. Resmi siteden ilan verdi

TFF ilan verdi. Klasman için temsilci alacak
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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu, Temsilciler Kurulu Talimatı uyarınca Temsilci Aday Kursu açıyor.
TFF Yeni Klasman Temsilcisi olabilmek için müracaat etmek isteyen Kadın ve Erkek adayların, 25 Ekim 2022 Salı günü www.tff.org resmi internet sitemizden saat 09.00'da duyurulacak başvuru kriterlerine göre başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

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