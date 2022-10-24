TFF ilan verdi. Klasman için temsilci alacak

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu, Temsilciler Kurulu Talimatı uyarınca Temsilci Aday Kursu açıyor.

TFF Yeni Klasman Temsilcisi olabilmek için müracaat etmek isteyen Kadın ve Erkek adayların, 25 Ekim 2022 Salı günü www.tff.org resmi internet sitemizden saat 09.00'da duyurulacak başvuru kriterlerine göre başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.