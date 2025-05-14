Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama! Yabancı kuralı tekrar değişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama! Yabancı kuralı tekrar değişti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı kuralı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Federasyon yaptığı açıklamayla kuralda tekrar bir değişikliğe gitti. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-26 sezonu için yabancı kuralı açıklaması yaptı. Federasyon, futbolcu uygunluğu talimatnamesini değiştirdi.

İşte o açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar uyarınca 2025-2026 Sezonu Trendyol Süper Lig Futbolcu Uygunluğu revize edilmiştir. 2025-2026 sezonunda sözleşme yapmış ve A Takım Listesine yazılmış 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler."

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-Kulüpler, A Takım Listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek.
-Bu 14 yabancının 12'si için yaş sınırı olmayacak.
-En az 2'si ise 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olmalı.
-2026–27 sezonunda bu şart değişecek: en az 4 yabancı, 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olacak.

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