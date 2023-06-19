Türkiye Galler karşısında. İşte ilk 11'ler. Maçın kanalı belli oldu

A Milli Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında bu akşam Samsun'da Galler ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 336'sı resmi, 279'u özel toplam 615 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 238 galibiyet, 145 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı.
Milli takım, 263'ü deplasmanda, 269'u evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 837 gol attı, kalesinde 880 gol gördü.
Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 615 karşılaşmanın 532'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
STEFAN KUNTZ'LA 18. MAÇ
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 18. maçını Galler karşısında oynayacak.
Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 41 kez havalandırıp, kalesinde 21 gol gördü.
GECENİN DİĞER MAÇLARI
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 4. haftasında 23 karşılaşma oynanacak.
Elemelerde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Bugün
B Grubu:
21.45 İrlanda Cumhuriyet-Cebelitarık
21.45 Fransa-Yunanistan
C Grubu:
19.00 Ukrayna-Malta
21.45 İngiltere-Kuzey Makedonya
D Grubu:
19.00 Ermenistan-Letonya
21.45 Türkiye-Galler
H Grubu:
19.00 Finlandiya-San Marino
21.45 Kuzey İrlanda-Kazakistan
21.45 Slovenya-Danimarka
I Grubu:
21.45 İsviçre-Romanya
21.45 İsrail-Andorra
21.45 Belarus-Kosova
20 Haziran Salı:
A Grubu:
21.45 Norveç-Kıbrıs Rum Kesimi
21.45 İskoçya-Gürcistan
E Grubu:
21.45 Moldova-Polonya
21.45 Faroe Adaları-Arnavutluk
F Grubu:
21.45 Avusturya-İsveç
21.45 Estonya-Belçika
G Grubu:
21.45 Bulgaristan-Sırbistan
21.45 Macaristan-Litvanya
J Grubu:
21.45 İzlanda-Portekiz
21.45 Bosna Hersek-Lüksemburg
21.45 Lihtenştayn-Slovakya
TÜRKİYE GALLER HANGİ KANALDA
Bu akşam Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Galler maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Maçı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek.
TÜRKİYE GALLER İLK 11'LER BELLİ OLDU
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Barış Alper
Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Brooks, Wilson, James, Johnson.