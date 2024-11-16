Türkiye-Galler maçında çocuklardan bozkurt selamı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler'i Kayseri'de konuk ediyor.

Milli Takım, kazanması halinde liderliği garantileyecek. Maç öncesi yapılan seremoniye çocukların 'bozkurt selamı' damga vurdu.

Alperen Berber Avrupa Şampiyonu oldu bozkurt selamını çaktı

Maç öncesi futbolcularla birlikte sahaya çıkan bazı çocukların 'bozkurt işareti'yle kameralara poz verdi.

Milli Takımının defans oyuncusu Merih Demiral, Euro 2024 futbol şampiyonasında Türkiye'yi Avusturya'ya karşı zafere taşımak için attığı ikinci golünü, Bozkurt selamıyla kutlamıştı.

UEFA, Türkiye'nin EURO 2024'te Avusturya ile oynadığı maçta yaptığı gol sevinci nedeniyle Merih Demiral ile ilgili soruşturma başlatmıştı.