Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2025 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen isimler açıklandı. 11 Aralık 1953’te yaşamını yitiren TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 49 yıldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor dallarında veriliyor. Ödül Töreni’nin tarihi ve yeri daha sonra paylaşılacak.

2025 Sedat Simavi Ödülleri Seçici Kurulları; Gazetecilik 13 Kasım 2025, Radyo-Televizyon 11 Kasım 2025, Karikatür 7 Kasım 2025, Edebiyat 10 Kasım 2025, Sosyal Bilimler 17 Kasım 2025, Fen Bilimleri 14 Kasım 2025, Sağlık Bilimleri 6 Kasım 2025, Spor 11 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde toplandı. Seçici Kurulların değerlendirmelerinin sonucunda ödüle değer görülen isimler ve eserleri şöyle:

GAZETECİLİK ÖDÜLÜ:

Tolga Şardan

T24 İnternet haber sitesinde 22 Kasım 2024, 14 Ocak, 16-20 Mayıs, 3 Haziran 2025 tarihlerinde yayımlanan “Dorukhan Büyükışık cinayeti dosyası” başlıklı haber dizisi ile ödüle değer görüldü.

GAZETECİLİK ÖVGÜ:

Erdoğan Yapık

Sabah Gazetesi’nde 27 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan “Bit pazarında vahşet” başlıklı haberi nedeniyle övgüye değer bulundu.

RADYO ÖDÜLÜ:

Kerem Ali Boyla – Yaz Güvendi

NTV Radyo’da 8 Mart 2025 tarihinde yayınlanan “Şehir Kuşçuları: Leylekler” adlı radyo programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

RADYO ÖVGÜ:

Zeynepgül Alp

NTV Radyo’da 13 Şubat 2025 tarihinde yayınlanan “Pencere: Dünya Radyo Gününde Hataylı Radyocular Anlatıyor” adlı radyo programı nedeniyle övgüye değer bulundu.

TELEVİZYON ÖDÜLÜ

HABER ÖDÜLÜ:

Halil Sadri Yılmaz - Kazım Gökçe

NOW TV’de 27 Ocak ve 24 Şubat 2025 tarihinde yayınlanan “Devletin Matbaasında Gri Pasaport Skandalı” ve “Gri Pasaport Skandalında Tutuklu Kalmadı” başlıklı haberi nedeniyle ödüle değer görüldü.

HABER ÖVGÜ:

Yeşim Karacaoğlu - Serhat Yağmur

NOW TV’de 12 Mart 2025 tarihinde yayınlanan “Sen Beni Dolduruşa mı Getirmek İstiyorsun?” başlıklı haberi nedeniyle övgüye değer bulundu.

Belgesel ödülü: Zümrüt Sönmez

6 Eylül 2025 tarihinde TRT 2’de yayınlanan TRT World yapımı “Zeytin Ağacının Altında” adlı belgesel programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

Karikatür ödülü: Metin Üstündağ

Leman Dergisi’nde 29 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan “Pazar Sevişgenleri” başlıklı bant karikatürü nedeni ile ödüle değer görüldü.

Edebiyat ödülü

İnci Aral, “Verda’nın Ölümü” adlı romanıyla ödüle değer görüldü.

Sosyal bilimler ödülü

Dr. Zafer Yılmaz, “Sağın Kasveti: Otoriter Liderler ve Çalınan İsyan” adlı eseri nedeniyle ödüle değer görüldü.

Sosyal bilimler övgü ödülü

Doç. Dr. Halil Özcan “İsmet Toto (1905-1937) Atatürk Hayranı Bir Arnavut Gencin Dünyası” adlı eseri nedeniyle övgüye değer bulundu.

Fen bilimleri ödülü

Doç. Dr. Mehmet Yağmurcukardeş, “Tek Katmanlı HfTe5’in Anizotropik Yapısal, Titreşimsel, Elektronik, Optik ve Elastik Özellikleri: Bir Ab Initio Çalışma” başlıklı çalışması nedeniyle ödüle değer görüldü.

Sağlık bilimleri ödülü

Prof. Dr. Sezai Yılmaz, “Çoklu Verici Değişimlerinin Boyut Uyumsuzluğunda Artan Rolü: İlk İki 5’li ve İlk 6’lı Çapraz Karaciğer Nakilleri” başlıklı çalışmasıyla nedeniyle ödüle değer görüldü.

Spor ödülü

Adem Asil “Avrupa Cimnastik Şampiyonu” olması nedeniyle ödüle değer görüldü.

Spor övgü ödülü

Defne Kurt “Dünya Para Yüzme Şampiyonu” olması nedeniyle övgüye değer bulundu.