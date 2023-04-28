Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden depremzede gazetecilere destek

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’taki depremzede gazetecilerle buluşacak. TGC, dayanışma programı kapsamında 100 gazetecinin bilgisayar, fotoğraf makinesi ve cep telefonu ihtiyacını karşılayacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden depremzede gazetecilere destek

ANKA'da yer alan haberde, depremde evi, iş yeri yıkılan ve ekipmanı enkaz altında kalan gazeteciler için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ekipman desteği sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’taki depremzede gazetecilerle buluşacak.

TGC Yönetim Kurulu dayanışma programı kapsamında 29 Nisan 2023 Cumartesi günü Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta depremden zarar gören gazetecileri ziyaret edecek. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına üç ile yapılacak ziyarete Başkan Vekili Vahap Munyar, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman İhsan Yılmaz ve Genel Sekreter Yardımcısı Nuray Karagöz katılacak.

100 GAZETECİNİN BİLGİSAYAR, FOTOĞRAF MAKİNESİ VE CEP TELEFONU İHTİYACI KARŞILANACAK
Program kapsamında 100 gazetecinin bilgisayar, fotoğraf makinesi ve cep telefonu ihtiyacı karşılanmış olacak. TGC’nin depremzede gazetecilerin mesleklerine devam edebilmesi için başlattığı programa Eczacıbaşı Holding, Trendyol ve hepsiburada.com destek veriyor.

Programın ilk adımı olarak TGC Yönetim Kurulu’nun katılımıyla 10 Nisan 2023’te Adıyaman ile Malatya’daki gazetecilere ekipman desteği sağlanmıştı.

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