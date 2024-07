Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden sert açıklama. 'MHP yöneticilerinin gazetecileri tehdit etmesi suçtur'

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürüldüğü cinayetle ilgili görülen davayı takip eden gazeteciler son dönemde hem MHP’ye yakın medya organları tarafından hem de MHP’nin çevresindeki isimler tarafından hedef gösteriliyor.

Son olarak Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, davayı takip eden gazeteciler Barış Terkolu, Timur Soykan, Alican Uludağ, İsmail Saymaz ve Erk Acarer’i hedef göstererek tehdit etti.

GAZETECİLERE 'KURŞUN'LU TEHDİT

Kılıç, yaptığı tehdit dolu paylaşımda “Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklama kamuoyunda büyük tepki çekti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, gazetecilere yönelik yapılan tehditlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, gazetecileri tehdit etmenin suç olduğu, gazetecileri tehdit edenler hakkında işlem başlatmayanların da suç işlediği ifade edildi. Öte yandan gazetecilere yönelik tehditlerin hukukta olmayan, her an bir gazeteci cinayetine yol açacak kadar tehlikeli bir özgürlük olduğuna dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı,

“KURŞUN KELİMESİNİ GAZETECİLERE ÖZGÜRCE KULLANMAK, GAZETECİ CİNAYETİNE YOL AÇABİLİR”

“Siyasetçilerin gazetecileri hedef gösterme, fiziksel saldırıya uğramalarına neden olma, işten atılmalarına yol açma, medya organları izlenmesin diye kampanya yapma, fotoğraflarını yayınlayarak içinde ‘kurşun’ kelimesi kullanılan paylaşımlar yapma özgürlükleri olduğunu görüyoruz. Hukukta olmayan bu özgürlük, her an bir gazeteci cinayetine yol açacak kadar tehlikeli bir özgürlüktür. İktidar ortağı MHP yöneticileri, meslektaşlarımızın can ve iş güvenliğini hedefe koyan açıklamalarına her gün bir yenisini eklemektedir.

“MESLEKTAŞLARIMIZIN MHP YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLMESİ SUÇTUR”

Gazetecilerin görevi yurttaşların haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmektir. Siyasi cinayetlerin gerçek yüzünün araştırılması da bunlardan biridir. Sinan Ateş cinayeti ve davasıyla ilgili haber yapan meslektaşlarımızın MHP yöneticileri tarafından düzenli tehdit edilmesi suçtur.

Son olarak Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Sinan Ateş davasını takip eden gazeteciler İsmail Saymaz, Timur Soykan, Barış Terkoğlu, Alican Uludağ ve Erk Acarer’i hedef alan bir açıklama yaptı. Burak Kılıç gazetecilerin fotoğrafları ve isimleri bulunan görseli paylaşarak ‘Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz’ ifadelerini kullandı.

“YARGIYI VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NI GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Bu paylaşımı kınıyor, yargıyı ve İçişleri Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz. Siyasetçilerin gazetecileri tehdit etmesi suçtur. Bu tehditlerle ilgili önlem alması gerekenlerin hiçbir şey yapmaması da suçtur. Gazetecilerin de tüm yurttaşlar gibi can ve iş güvenliklerinin korunması gerektiğini hatırlatıyor; tehdit edilen tüm meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”