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Cem Küçük gönlünden geçen Millet İttifakı adayını açıkladı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Millet İttifakı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini savundu ve CHP liderinin "tutarlı ve net biri" olduğunu söyledi. 

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 12:03
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Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük gönlünden geçen Millet İttifakı adayını açıkladı

Cem Küçük gönlünden geçen Millet İttifakı adayını açıkladı
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Sol haberde yer alan bilgilere göre, Türkiye yazarı Cem Küçük köşe yazısında 2023 seçimlerine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. 
Küçük, yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adaylarının ekonomi, dış politika, iç politika hakkında ne diyeceklerini bilmiyoruz. Kemal Bey hariç elbette. CHP lideri net biri. Başkan olursa neler yapacağını kıvırmadan söylüyor. Çoğu düşüncesine katılmasam da söylemlerinin net olmasını olumlu buluyorum. 

'Beşli çeteye hesap soracağım' diyor. 'Dış politikayı 180 derece değiştireceğim' diyor. 'Selahattin Demirtaş’ı, Osman Kavala’yı çıkaracağım' diyor. Hiç kıvırmıyor Kemal Bey. Aklına geleni söylüyor.

Helalleşme diyor, ifade özgürlüğü geniş olacak diyor... Yapar mı, sanmıyorum. En azından söylüyor. Ben bu bakımdan Millet İttifakı adayı Kemal Bey olsun diyorum. 
'Sen Tayyip Erdoğan kazansın diye Kemal Kılıçdaroğlu’nu istiyorsun' diyorlar. Ben uzun zamandır "Sayın Erdoğan kazanacak" diyorum."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "Erdoğan'ın benzeri" ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı "Bir bilinmeyen" olarak nitelendiren Küçük, "Bilinmedik bir adaydan ziyade bilindik adayı tercih ederim. O yüzden sürpriz olmasından ziyade net bir aday olsun. Kemal Bey bu bakımdan daha tutarlı ve gerçekçi biri" yorumunu yaptı. 

Öte yandan Cem Küçük seçimlerin kolay olmayacağına dikkat çeken Cem Küçük, "Kim kazanırsa kazansın, dünyanın sonu değil." dedi.

Cem Küçük, “İtiraz etseler de İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmıyor. CHP’liler ise Kemal Bey'den başkasını düşünmüyor.” dedi.
Türkiye yazarı Cem Küçük bugünkü köşe yazısında 2023 seçimlerine ilişkin görüşlerini paylaştı. Cem Küçük, AKP ve MHP’ye seslenerek seçimlerin kolay olmayacağına vurgu yaptı. 

Küçük, “Cumhur İttifakı’nı destekleyenler Kemal Bey aday olursa gevşemesin. Seçimler kolay olmayacak.” diye yazdı.

Cem Küçük yazısının son kısmında, “Son konut projesi büyük sükse yaptı. Ama daha yapacak işler var. 2023 seçimleri kazasız, belasız olsun. Neticede kim kazanırsa kazansın, dünyanın sonu değil. Demokrasi işledikçe, ki işliyor, sorun olmaz…” ifadelerini kullandı.

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Kerim
16.09.2022 12:52
Ben de iktidarın yerinde olsam karşımda sadece Kılıçdaroğlunu görmek isterim zaten Kılıçdaroğlu da bunun farkında ki önce iktidarla beraber Ekrem beyi saf dışı bıraktılar.Mansur beyi yutamadılar.  
 
uzman
16.09.2022 12:38
bu işfinans hisse yolsuzluunu cem küçüke yazacağız tam seçim öncesi akape patlatsın bombayı  
 
memoli
16.09.2022 12:10
sayın kücük bu defasında 6lı masaya ayar vermeye çalışıyor sayın Mansur yavaş değil Kılıçtaroğlu çıksın diyor en azından karşıdaki aday kim olacak bir şansı olsun diyor ama öyle bir dünya yok sayın kü  
 
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